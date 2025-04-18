Китайцы тестируют мозговой чип и испытуемый уже поиграл в Black Myth Wukong с помощью силы мысли

Китайские ученые вовсю экспериментируют с мозговыми имплантатами, и, похоже, у них получается даже круче, чем у Neuralink Илона Маска. Одна из разработок, интерфейс "Beinao-1", уже тестируется на играх, причем управляют ими силой мысли.

Испытания проходят в Институте науки о мозге Тяньцяо и Шанхайском институте микросистем и информатики. Участвует в них 19-летний парень с эпилепсией. Сначала он играл в простые игры вроде Pac-Man и Tank Wars, а потом перешел на Honor of Kings и Black Myth: Wukong.

Самое интересное, что по скорости передачи данных (бит/с) китайский имплантат обходит Neuralink. Beinao-1 показал 4,1 бит/с после 20 часов тренировок, а Neuralink – 4,6 бит/с после 60 часов.

Интерфейс работает так: он считывает сигналы мозга, усиливает их, анализирует намерения пользователя с помощью машинного обучения и выдает результат. Все это работает на специальной операционной системе XessOS.

Более того, это исследование еще и помогло самому участнику эксперимента. Благодаря играм ученые смогли найти проблемные участки мозга и провести операцию, которая помогла ему справиться с эпилепсией.