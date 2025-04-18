Китайцы тестируют мозговой чип и испытуемый уже поиграл в Black Myth Wukong с помощью силы мысли

Китайские ученые вовсю экспериментируют с мозговыми имплантатами, и, похоже, у них получается даже круче, чем у Neuralink Илона Маска. Одна из разработок, интерфейс "Beinao-1", уже тестируется на играх, причем управляют ими силой мысли.
Испытания проходят в Институте науки о мозге Тяньцяо и Шанхайском институте микросистем и информатики. Участвует в них 19-летний парень с эпилепсией. Сначала он играл в простые игры вроде Pac-Man и Tank Wars, а потом перешел на Honor of Kings и Black Myth: Wukong.
Самое интересное, что по скорости передачи данных (бит/с) китайский имплантат обходит Neuralink. Beinao-1 показал 4,1 бит/с после 20 часов тренировок, а Neuralink – 4,6 бит/с после 60 часов.
Интерфейс работает так: он считывает сигналы мозга, усиливает их, анализирует намерения пользователя с помощью машинного обучения и выдает результат. Все это работает на специальной операционной системе XessOS.
Более того, это исследование еще и помогло самому участнику эксперимента. Благодаря играм ученые смогли найти проблемные участки мозга и провести операцию, которая помогла ему справиться с эпилепсией.
А я всегда говорю, что азиаты сверхлюди, они преуспевают во всём, так как не тратят время на ненужные вещи. У них даже религия идёт бок о бок с прогрессом и одно другому не мешает.
P.S. Северная Корея это исключение из правил
Ну северная не афиширует такое ибо используют в военных целях.
у них там на это денег нет да и вообще страна вымирает
О как, а источник такой интересной информации можно узнать? Хочется самому почитать.
Как говорится, если ты думаешь, что делаешь что-то отлично, всегда найдется азиат, который делает это лучше.
Ну пусть хоть так лечат,эпилепсия страшная хрень.На работе видел раза три у чела приступы случались,ну нафиг страшно очень страшно.Потом его уволили.
Теперь осталось в обратную сторону сделать и можно уже будет тестировать настоящую виртуальную реальность. Впрочем, что-то мне подсказывает, что биологически цифровой преобразователь, а именно сие мы видим не универсальный, а просто обученный под конкретного чела.
Пока не изучат алгоритм формирования импульсов нейронов и их параметры и взаимодействия друг с другом и соответствующих действий остальных органов полноценного двух стороннего биологически цифровой преобразователя нам не видать а, следовательно, настоящей виртуальной реальности. Впрочем, текущие костыли все же могут помочь людям с ограниченными возможностями. Например, парализованным хотя бы после обучения и настройки.
мне вот интересно по идее у каждого человека должна быть своя карта активности мозга хотя там именно карта тела примерно одна по топологии мозга. так что в теории да- можно играть вображаемыми руками но этому надо учится и если научится скорее всего там часть нейронов возмет на себя эти функции более эффективно и расширит карту тела и все это машинное обучение пук. если оно в процессе будет учится то это мощный пека надо.
а так крута. лежишь на дване в шапочке и носках жрешь попкорн и играешь в игры на большом телевизоре как на клавамыши и хедшоты прописваешь.
скоро будем играть не вставая с дивана) пришел с работы,лег,вроде отдыхаешь и попутно проходишь какой нибудь обливион)
Игроки WoT ждут такого с нетерпением, чтоб одной рукой пивасик пить, другой сухарики хавать
На арте не вставая с кровати))
Удобно и на периферийных устройствах серьезная экономия получается, впрочем если уже можно имплантами управлять, почему нельзя тоже сделать с играми, машинами, и прочим оборудованьем -- вот он киберпанк в действии.
Интересно.
Ууу хочу дожить до того момента,когда смогу надеть на себя vr шлем и с помощью такого чипа рубиться в Дарк соулс, этж максимальное погружение)))
Когда то научаться копировать все данные с одного мозга и записать в другой.