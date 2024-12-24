Клоны популярного экшена Black Myth: Wukong начали заполонять Nintendo Store

После чрезвычайно успешного релиза ролевого экшена Black Myth: Wukong и её победы в нескольких номинациях на Game Awards, игра столкнулась с неожиданной проблемой — её начали копировать. На платформе Nintendo Store появилась игра под названием Wukong Sun: Black Legend, которая буквально во всем пытается подрожать проекта от китайской студии Game Science.

Wukong Sun: Black Legend от студии Global Game Studio представляет собой 2D-платформер, сюжет которого вдохновлён классической китайской мифологией. В описании игры говорится, что играм предстоит взять на себя роль бессмертного Вуконга, легендарного Короля Обезьян и дать бой монстрам.

Сюжет игры явно копирует историю Black Myth: Wukong, однако это еще не все. Обложка игры изображает персонажа, который напоминает главного героя оригинального проекта, а название прямо перекликается с хитом Game Science.

Хотя классический сюжет "Путешествия на Запад", которые также лег в основу Black Myth: Wukong, используется многими играми, визуальное оформление и стиль Wukong Sun: Black Legend вызывают у сообщества сомнения. На китайской платформе Weibo пользователи уже осудили появление игры:

Кто бы мог подумать? Теперь у 'Black Myth: Wukong' есть свой клон!

Если Nintendo удаляет пиратские игры, эта тоже должна исчезнуть.

То что это клон, также подтверждается репутацией разработчиков из Global Game Studio, которые уже выпустили несколько проектов, копирующих успешных игровые релизы. Весьма забавно, что в начале разработки Black Myth: Wukong называли "китайским клоном Dark Souls". Однако после успеха оригинальной игры она сама стала объектом подражания и явно не совсем добросовестного.