Компания Queen Studios показала 95-сантиметровую статую Избранного в броне Великого Мудреца из Black Myth: Wukong

Queen Studios опубликовала обзорный ролик, посвящённый статуе Избранного в броне Великого Мудреца из экшена Black Myth: Wukong. В видео показаны распаковка и сборка фигуры в масштабе 1/3. Высота статуи — 95 см, ширина — 46 см, глубина — 60 см. Ранее её можно было приобрести за $1180 (около 97 700 рублей).

Queen Studios готовит к отправке коллекционерам статую Избранного в броне Великого Мудреца. Чтобы подготовить покупателей к получению новинки, команда выпустила ролик с распаковкой и сборкой предмета в масштабе 1 к 3.

Образ основан на классическом описании Сунь Укуна из романа «Путешествие на Запад»: корона с перьями феникса, золотая кольчуга и туфли, ступающие по облакам, символизируют момент, когда герой обретает титул «Великого Мудреца, Равного Небу». Золотые доспехи олицетворяют не только силу и власть, но и превращение из непокорной обезьяны в героя, которому суждено величие.

В Black Myth: Wukong этот культовый образ воплощён в жизнь: чтобы облачить протагониста в доспехи Великого Мудреца, игрокам нужно победить могущественных врагов и открыть новые способности. Этот облик означает резкий рост боевой мощи и служит важной вехой при прохождении игры.