Black Myth: Wukong 20.08.2024
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези
8.5 2 019 оценок

Ложная тревога: администрация CS.RIN подтвердила, что гипервизор-взлом Black Myth: Wukong не содержит вредоносного кода

AceTheKing AceTheKing

Сегодня репакер Fitgirl высказала свои подозрения касательно гипервизор-взлома Denuvo в Black Myth: Wukong.

По её словам, она уже готовит ряд репаков с гипервизор-взломами, но один их них вызвал у неё подозрение на предмет наличия вредоносного кода. Администрация CS.RIN провела аудит взлома и подтвердила, что он чист и не содержит вредоносного кода. Таким образом группа DenuvOwO вновь подтвердила свою надёжность.

Взлом доступен для скачивания на нашем сайте:

Black Myth: Wukong "Crack - Запуск игры без защиты Denuvo через гипервизор"
RaptoR BTR

Не верю, ни Fitgirl, ни администрации cs.rin. Какие-то мутные персонажи. Одна пишет что есть вредоносный код, другие уверяют что его нет, вы уж определитесь с самого начала какую инфу в сеть сливать. Как дети малые с этим гипервизором, сами себе создали проблему, а теперь чуть что сразу оправдания, ни чем не подкреплённые, только лишь слова и всё, для общественности.

sa1958

Ну вот, а панику подняли.

SEAL-KillerXXL

А, то есть весь сыр-бор действительно был из-за вскукарека вот этого персонажа? Ну это конечно сильно, удивлен что к такому еще прислушиваются.

Беккер5443

Интересна она в торренты запустит свои репаки? 🤔

