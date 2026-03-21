Ложная тревога: администрация CS.RIN подтвердила, что гипервизор-взлом Black Myth: Wukong не содержит вредоносного кода

Сегодня репакер Fitgirl высказала свои подозрения касательно гипервизор-взлома Denuvo в Black Myth: Wukong.

По её словам, она уже готовит ряд репаков с гипервизор-взломами, но один их них вызвал у неё подозрение на предмет наличия вредоносного кода. Администрация CS.RIN провела аудит взлома и подтвердила, что он чист и не содержит вредоносного кода. Таким образом группа DenuvOwO вновь подтвердила свою надёжность.

