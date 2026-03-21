Ложная тревога: администрация CS.RIN подтвердила, что гипервизор-взлом Black Myth: Wukong не содержит вредоносного кода

Сегодня репакер Fitgirl высказала свои подозрения касательно гипервизор-взлома Denuvo в Black Myth: Wukong.
По её словам, она уже готовит ряд репаков с гипервизор-взломами, но один их них вызвал у неё подозрение на предмет наличия вредоносного кода. Администрация CS.RIN провела аудит взлома и подтвердила, что он чист и не содержит вредоносного кода. Таким образом группа DenuvOwO вновь подтвердила свою надёжность.
Не верю, ни Fitgirl, ни администрации cs.rin. Какие-то мутные персонажи. Одна пишет что есть вредоносный код, другие уверяют что его нет, вы уж определитесь с самого начала какую инфу в сеть сливать. Как дети малые с этим гипервизором, сами себе создали проблему, а теперь чуть что сразу оправдания, ни чем не подкреплённые, только лишь слова и всё, для общественности.
Ну вот, а панику подняли.
А, то есть весь сыр-бор действительно был из-за вскукарека вот этого персонажа? Ну это конечно сильно, удивлен что к такому еще прислушиваются.
Интересна она в торренты запустит свои репаки? 🤔