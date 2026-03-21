Метод обхода для Black Myth: Wukong при помощи гипервизора удалён с CS.RIN на фоне проверки возможного вредоносного ПО

Сообщество столкнулось с неожиданной новостью: Метод обхода для Black Myth: Wukong при помощи гепервизора, связанный с 0xZeOn, был удалён с форума CS.RIN.RU. Причиной стало начавшееся расследование на предмет возможного наличия вредоносного кода.
На данный момент подробности остаются ограниченными, однако сам факт удаления указывает на серьёзность ситуации. Подобные меры обычно принимаются администрацией ресурсов в случаях, когда существует риск безопасности для пользователей, скачивающих файлы.
Пока проверка продолжается, пользователям рекомендуется воздержаться от загрузки и использования подобных инструментов из любых источников. Итоги расследования могут существенно повлиять на дальнейшее распространение HV-решений в сообществе.
На нашем сайте он представлен как крак от DenuvOwO:
о том что в кряке вирус написала фитгерл и удалила свой пост
Напомню, что проверка кряка =/= наличие малвара.
Fitgirl, которая эта ляпнула, уже удалила свое сообщение, а она сама, судя по всему тупо прогнала кряк через антивирус, который ругнулся на функцию для определения раскладки клавиатуры, и на основе этого она решила, что в кряке кейлоггер) Хотя известно, что Денува проверяет часовой пояс и язык системы, для обхода которых и могла использоваться эта функция.
0xZe0n годами выпускает кряки и фиксы, и крайне сомнительно что он решил сейчас так обделаться, особенно когда их заставили прикладывать исходный код, что вообще полный абсурд. Подозреваю что идиотом в этой ситуации окажется не он, а Fitgirl, которая не имея технических навыков, вместо того чтобы сказать о своих подозрениях сначала админам в лс для проверки кряка, в итоге нагнала паники на весь интернет, за что ей теперь скажут спасибо активаторщики и Денува.