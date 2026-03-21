Метод обхода для Black Myth: Wukong при помощи гипервизора удалён с CS.RIN на фоне проверки возможного вредоносного ПО

Сообщество столкнулось с неожиданной новостью: Метод обхода для Black Myth: Wukong при помощи гепервизора, связанный с 0xZeOn, был удалён с форума CS.RIN.RU. Причиной стало начавшееся расследование на предмет возможного наличия вредоносного кода.

На данный момент подробности остаются ограниченными, однако сам факт удаления указывает на серьёзность ситуации. Подобные меры обычно принимаются администрацией ресурсов в случаях, когда существует риск безопасности для пользователей, скачивающих файлы.

Пока проверка продолжается, пользователям рекомендуется воздержаться от загрузки и использования подобных инструментов из любых источников. Итоги расследования могут существенно повлиять на дальнейшее распространение HV-решений в сообществе.

