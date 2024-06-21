Microsoft прокомментировала задержку Black Myth Wukong для Xbox

Microsoft опубликовала официальное заявление о недавней задержке Black Myth Wukong для Xbox. Версии Xbox Series X и Series S долгожданной Black Myth Wukong от Game Science недавно были отложены. Хотя релиз 24 августа был подтвержден как для ПК, так и для PS5, версии Xbox были отложены на неопределенный срок из соображений оптимизации.
После задержки многие предположили, что менее мощная Xbox Series S может вызывать проблемы с оптимизацией игры. Хотя мы не знаем, так ли это, официальное заявление Microsoft может предполагать, что существует некая эксклюзивная сделка.
«Мы рады запуску Black Myth Wukong на Xbox Series X|S и работаем с Game Science, чтобы вывести игру на наши платформы. Мы не можем комментировать сделки, заключенные нашими партнерами с другими держателями платформ, но мы по-прежнему сосредоточены на том, чтобы сделать Xbox лучшей платформой для геймеров, и в центре этого — отличные игры».
Как отмечает WindowsCentral, Game Science уже объявила, что игра выйдет на Xbox Series, PS5 и ПК. Таким образом, эксклюзивные сделки являются небольшой проблемой для Game Science. С другой стороны, Microsoft не говорила об этом напрямую, и на данный момент это всего лишь предположения.
Black Myth: Wukong выйдет 24 августа на PlayStation 5 и ПК.
Когда эти сделки реально имеют место быть, представители хбох первые об этом кричат. Зато как проблема касается оптимизации в ход идут такие вот вода, или отговорки про творческие 30 кадров. У балдура тоже эксклюзивная сделка была?)
Ты серьёзно? Сони свой игровой бизнес строит на таких сделках.)
Ну так и хбох об этом прямо всегда говорил, потому что рыбак рыбака. А сейчас сиськи мнет, сделки они не обсуждают, еще как обсуждают, просто очередное оправдание ущербности сериес с
Он не про это говорит.
Посмотри сколько сделок на консольную эксклюзивность заключила Сони за последнее время,а сколько Майкрософт и я никого не осуждаю,это рабочая схема.)