На Gamescom 2023 показали новый трейлер игры Black Myth: Wukong, основанной на китайской мифологии

Разработчики из студии Game Science представили новый взгляд на свой амбициозный экшен Black Myth: Wukong с хардкорными битвами. Во время Opening Night Live был опубликован новый трейлер проекта с демонстрацией игрового процесса. Ролик показывает эффектные схватки с врагами и удивительный мир, который был основан на китайской мифологии.
Демонстрацию в основном посвятили эффектным сражениями с разнообразными боссами. Весь ролик нас сопровождает узнаваемая китайская народная музыка, которая очевидно ляжет в основу музыкального сопровождения экшена.
В Black Myth: Wukong вы отправитесь исследовать землю невероятных чудес. Мир проекта был основан на классическом китайском романе "Путешествие на Запад", который раскрывает множество легенд и причудливых созданий из народного фольклора. Как избранному судьбы, вам предстоит пройти непростой путь через множество эпических сражений и написать собственную легенду.
Экшен Black Myth: Wukong запланирован к релизу на 2024 год. Проект создается для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series S|X на базе высокотехнологичного графического движка Unreal Engine 5.