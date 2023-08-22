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Black Myth: Wukong Лето 2024
7.7 183 оценки

На Gamescom 2023 показали новый трейлер игры Black Myth: Wukong, основанной на китайской мифологии

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Gutsz
Новости

Разработчики из студии Game Science представили новый взгляд на свой амбициозный экшен Black Myth: Wukong с хардкорными битвами. Во время Opening Night Live был опубликован новый трейлер проекта с демонстрацией игрового процесса. Ролик показывает эффектные схватки с врагами и удивительный мир, который был основан на китайской мифологии.

Демонстрацию в основном посвятили эффектным сражениями с разнообразными боссами. Весь ролик нас сопровождает узнаваемая китайская народная музыка, которая очевидно ляжет в основу музыкального сопровождения экшена.

В Black Myth: Wukong вы отправитесь исследовать землю невероятных чудес. Мир проекта был основан на классическом китайском романе "Путешествие на Запад", который раскрывает множество легенд и причудливых созданий из народного фольклора. Как избранному судьбы, вам предстоит пройти непростой путь через множество эпических сражений и написать собственную легенду.

Экшен Black Myth: Wukong запланирован к релизу на 2024 год. Проект создается для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series S|X на базе высокотехнологичного графического движка Unreal Engine 5.

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