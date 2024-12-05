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Black Myth: Wukong 20.08.2024
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези
8.5 1 428 оценок

Начался второй этап голосования за "Выбор игроков" на The Game Awards 2024

butcher69
Новости

На сайте The Game Awards 2024 стартовал второй этап голосования в номинации «Выбор игроков». Из всех претендентов после первого этапа осталось 10 игр, которые продолжают бороться за признание аудитории. Третий и заключительный раунд начнётся 9 декабря, а победитель будет объявлен на самой церемонии.

Список оставшихся номинантов:

Эта номинация уникальна тем, что победитель определяется исключительно голосами игроков, в отличие от других категорий, где решающую роль играет жюри. Ранее награды в этой категории получали Genshin Impact в 2022 году и Baldur’s Gate 3 в 2023 году.

Церемония The Game Awards 2024 пройдёт в ночь с 12 на 13 декабря. Ведущий Джефф Кили пообещал выступление рэпера Снуп Догга, что добавляет зрелищности событию.

-6
9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
NatanieLzZ

Началось, но у меня кнопка vote не хочет работать почему-то. Ради интереса зашел снова в номинации по жанрам, там все ок

0
muxamor2011

наверное только длц к элдену достойно внимания.
просто остальное как по мне адский трэшак.

-1
DezkQ

Я один, не одним из способов залогиниться не могу ?

Ну а так, выбор только между макакой и жопой, ну и жопа естественно у жопы симпатичней чем у макаки )

-1
Ballbeast

Через гугл спокойно зашел

0
DezkQ Ballbeast

Окошко авторизации тупо моментально закрывается, в любом браузере.

0
Ballbeast DezkQ

впн активен ?

0
DezkQ Ballbeast

неа

0
Janekste

Ну из этих вариантов только за Metaphor: ReFantazio можно голосовать - самая крутая игра, по сути, за весь 2024 год.

-2
Лидер X

Про любимую смуту забыл что-ли

-2