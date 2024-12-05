Начался второй этап голосования за "Выбор игроков" на The Game Awards 2024

На сайте The Game Awards 2024 стартовал второй этап голосования в номинации «Выбор игроков». Из всех претендентов после первого этапа осталось 10 игр, которые продолжают бороться за признание аудитории. Третий и заключительный раунд начнётся 9 декабря, а победитель будет объявлен на самой церемонии.

Список оставшихся номинантов:

Эта номинация уникальна тем, что победитель определяется исключительно голосами игроков, в отличие от других категорий, где решающую роль играет жюри. Ранее награды в этой категории получали Genshin Impact в 2022 году и Baldur’s Gate 3 в 2023 году.

Церемония The Game Awards 2024 пройдёт в ночь с 12 на 13 декабря. Ведущий Джефф Кили пообещал выступление рэпера Снуп Догга, что добавляет зрелищности событию.