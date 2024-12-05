Начался второй этап голосования за "Выбор игроков" на The Game Awards 2024

На сайте The Game Awards 2024 стартовал второй этап голосования в номинации «Выбор игроков». Из всех претендентов после первого этапа осталось 10 игр, которые продолжают бороться за признание аудитории. Третий и заключительный раунд начнётся 9 декабря, а победитель будет объявлен на самой церемонии.
Список оставшихся номинантов:
- Black Myth: Wukong
- Genshin Impact
- Wuthering Waves
- Zenless Zone Zero
- Elden Ring: Shadow of the Erdtree
- Metaphor: ReFantazio
- Stellar Blade
- Final Fantasy VII Rebirth
- Palworld
- Helldivers 2
Эта номинация уникальна тем, что победитель определяется исключительно голосами игроков, в отличие от других категорий, где решающую роль играет жюри. Ранее награды в этой категории получали Genshin Impact в 2022 году и Baldur’s Gate 3 в 2023 году.
Церемония The Game Awards 2024 пройдёт в ночь с 12 на 13 декабря. Ведущий Джефф Кили пообещал выступление рэпера Снуп Догга, что добавляет зрелищности событию.
Началось, но у меня кнопка vote не хочет работать почему-то. Ради интереса зашел снова в номинации по жанрам, там все ок
наверное только длц к элдену достойно внимания.
просто остальное как по мне адский трэшак.
Я один, не одним из способов залогиниться не могу ?
Ну а так, выбор только между макакой и жопой, ну и жопа естественно у жопы симпатичней чем у макаки )
Через гугл спокойно зашел
Окошко авторизации тупо моментально закрывается, в любом браузере.
впн активен ?
неа
Ну из этих вариантов только за Metaphor: ReFantazio можно голосовать - самая крутая игра, по сути, за весь 2024 год.
Про любимую смуту забыл что-ли