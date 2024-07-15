Некоторые боссы в Black Myth: Wukong будут адаптироваться к способностям игрока: в зависимости от времени, которое понадобится, чтобы победить их в их первоначальной форме, игра решит, предлагать ли последующие этапы или нет.
Таким образом, речь идёт об автоматической системе балансировки сложности, которая, однако, работает противоположно той, что реализована в Shadow of the Erdtree: если игра воспринимает игрока как чудовищного неумеху, она проявит сострадание и будет действовать соответствующим образом.
Решающим фактором будет затраченное время, и это неизбежно добавит влияния на геймплей, побуждая действовать быстро, а не оставаться в обороне, потому что такой подход может лишить доступа к контенту.
Учитывая, что в соуллайках боссы могут принимать три-четыре разных облика во время боя, понятно, что решение такого типа могло вызвать дискуссию, особенно из-за отсутствия опций, позволяющих его отключить.
Мы знаем, что в Black Myth: Wukong не будет уровней сложности, и из недавних заявлений команды разработчиков у возникло ощущение, что это особенно хардкорный проект, но, очевидно, все по-другому, по крайней мере, в некотором смысле.
На данный момент остается только дождаться запуска Black Myth: Wukong, запланированного на 20 августа на ПК и PS5, а Xbox Series
Громко сказано, пока такое наблюдал только в тенях мордора.