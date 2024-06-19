Новые геймплейные ролики Black Myth: Wukong показывают исключительно битвы с боссами

В преддверии скорого выхода амбициозного ролевого экшена Black Myth: Wukong от китайской студии Game Science, игроков продолжают знакомить с геймплейными возможностями проекта. Мы уже видели прохождение начального фрагмента игры и детальное изучение локаций, а теперь пришло время сосредоточиться на самом главном — боссах. Новая демонстрация игрового процесса Black Myth: Wukong посвящена битвам с мощными соперниками, которые могут быть самых разных форм и размеров.
В представленных роликах главный герой Black Myth: Wukong встречается с огромным медведем и другими злыми духами. Каждый из них воплощает собой уникальный образ из китайской мифологии. Судя по опубликованным видео, в игре будет большое количество боссов. Тем не менее, сами разработчики игры просят не называть свою игру хардкорной или сравнивать её с серией Souls. Геймплей Black Myth: Wukong предлагает определенный челлендж игрокам, однако игровой процесс сосредоточен больше на экшене и зрелищных битвах.
Выход Black Myth: Wukong состоится на ПК и PS5 уже 20 августа. Версия игры для Xbox Series X|S отправлена на дополнительную полировку, и её разработка может занять больше времени.
Игра просто с офигенной графикой. Побольше бы таких игр.