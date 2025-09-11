Новый патч Black Myth Wukong решает проблемы с графикой и стабильностью на Xbox Series

Компания Game Science выпустила патч 1.0.20.21518 для Xbox-версии Black Myth: Wukong. Это обновление направлено на устранение технических проблем, влияющих на визуальную составляющую, стабильность и игровой процесс. Значительное улучшение устраняет графическую проблему, из-за которой глобальное освещение приводило к размытию изображения в режимах «Качество» и «Баланс», обеспечивая более чёткое изображение на Xbox Series X.

Патч также устраняет многочисленные ошибки, связанные с заданиями, задержки отклика контроллера и несоответствия в поведении боссов. Улучшена стабильность игры благодаря исправлению сбоев и ошибок, возникающих при определённых условиях, что обеспечивает более плавный и надёжный игровой процесс.

Полное описание патча

Исправлена ​​проблема, из-за которой графика на Xbox Series X выглядела размытой из-за эффекта ореола глобального освещения в режимах «Качество» и «Баланс».

Исправлены сбои и ошибки, возникающие при определённых условиях.

Исправлена ​​проблема, из-за которой некоторые побочные задания становились невыполнимыми или вызывали ошибки при некорректном завершении диалога.

Исправлена ​​проблема, из-за которой некоторые боссы на горе Хуаго некорректно опускались при отходе игрока.

Исправлена ​​проблема, из-за которой игра медленно реагировала на действия контроллера в раскрывающемся меню «Язык текста» в настройках.

Black Myth: Wukong вышла 20 августа 2024 года на ПК и PlayStation 5. Версия для Xbox Series X/S вышла годом позже, 20 августа 2025 года.