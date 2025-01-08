Новый трейлер Black Myth: Wukong демонстрирует производительность игры на RTX 5090 с DLSS 4

NVIDIA выпустила трейлер, демонстрирующий Black Myth: Wukong в действии на RTX 5090: благодаря использованию технологии DLSS 4 и необычайным возможностям новой видеокарты экшен-RPG от Game Science работает невероятно.

В частности, многокадровая генерация DLSS 4 разгоняет игру почти до 270 кадров в секунду, несмотря на наличие трассировки лучей, которая, как мы знаем, оказывает значительное влияние на производительность, особенно в случае Black Myth: Wukong, которая может похвастаться чрезвычайно сложной графикой и тяжелыми настройками.

NVIDIA заявляет, что обновление, которое представит поддержку DLSS 4 в Black Myth: Wukong, выйдет «скоро», что, в частности, может подтолкнуть продажи ее новых графических процессоров.

Конечно, среди комментариев к видео было много критических в отношении этого типа бенчмарка, которые просили раскрыть производительность при отсутствии масштабирования и генерации кадров.