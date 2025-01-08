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Black Myth: Wukong 20.08.2024
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези
8.6 1 544 оценки

Новый трейлер Black Myth: Wukong демонстрирует производительность игры на RTX 5090 с DLSS 4

monk70
Новости

NVIDIA выпустила трейлер, демонстрирующий Black Myth: Wukong в действии на RTX 5090: благодаря использованию технологии DLSS 4 и необычайным возможностям новой видеокарты экшен-RPG от Game Science работает невероятно.

В частности, многокадровая генерация DLSS 4 разгоняет игру почти до 270 кадров в секунду, несмотря на наличие трассировки лучей, которая, как мы знаем, оказывает значительное влияние на производительность, особенно в случае Black Myth: Wukong, которая может похвастаться чрезвычайно сложной графикой и тяжелыми настройками.

NVIDIA заявляет, что обновление, которое представит поддержку DLSS 4 в Black Myth: Wukong, выйдет «скоро», что, в частности, может подтолкнуть продажи ее новых графических процессоров.

Конечно, среди комментариев к видео было много критических в отношении этого типа бенчмарка, которые просили раскрыть производительность при отсутствии масштабирования и генерации кадров.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
вупсич пупсич

Всё это круто, но как будто бы технологический прогресс должен делать технологии доступнее, а не дороже.
ПК за 3к баксов на котором можно тренировать ИИ хорошо, но хотелось бы 5090 карты за 1000 баксов.

0
Agentdead

Много хочешь. Хочешь хорошие вещи? Дак работай лучше, больше зарабатывай, голову включай, а не ной как все дорого.

-1
Raphtallia Agentdead

В некоторых городах вы в принципе не сможете заработать штуку зелени. Это применимо только к огромным городам.

0