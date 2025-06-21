Новый трейлер Black Myth: Wukong посвящён старту предзаказов на Xbox Series

Black Myth: Wukong, проект студии Game Science, основанный на китайской мифологии и классическом романе "Путешествие на запад", уже пользовался значительным успехом на ПК и PS5, а теперь также будет доступен игрокам, использующим консоли Microsoft. Долгожданная ARPG дебютирует на консолях Xbox Series X|S 20 августа 2025 года
Игрокам предстоит взять на себя роль так называемого Судьбоносного, который отправляется в опасное путешествие, чтобы сразиться с могущественными противниками и узнать правду, скрытую под слоем легенд.
В последнем предрелизном трейлере представлены динамичные сражения, впечатляющие визуальные эффекты и тщательно подобранные фрагменты игрового процесса:
Представляю, когда выйдет вторая часть (а она по-любому выйдет) то графоний там будет сверх запредельного качества, аж захочется влезть в монитор, но тогда, как и ради первой части придётся делать обнову видяхи, чтоб играть на ультрах. Если даже сегодняшний Вуконг пользуется сумасшедшей популярностью🤗 // Nvidia Power
// Илья Прохоров
Такой популярностью пользуется , что большинство в него не играло, так как стоит денуво. И играть не будут пока денуву не снимут 🤣 // Илья Прохоров
Какое большинство? 🤣 Она сейчас копейки стоит. Если не веришь, то глянь сам // Nvidia Power