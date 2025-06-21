Новый трейлер Black Myth: Wukong посвящён старту предзаказов на Xbox Series

Black Myth: Wukong, проект студии Game Science, основанный на китайской мифологии и классическом романе "Путешествие на запад", уже пользовался значительным успехом на ПК и PS5, а теперь также будет доступен игрокам, использующим консоли Microsoft. Долгожданная ARPG дебютирует на консолях Xbox Series X|S 20 августа 2025 года

Игрокам предстоит взять на себя роль так называемого Судьбоносного, который отправляется в опасное путешествие, чтобы сразиться с могущественными противниками и узнать правду, скрытую под слоем легенд.

В последнем предрелизном трейлере представлены динамичные сражения, впечатляющие визуальные эффекты и тщательно подобранные фрагменты игрового процесса: