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Black Myth: Wukong 20.08.2024
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези
8.5 1 772 оценки

Новый трейлер Black Myth: Wukong посвящён старту предзаказов на Xbox Series

monk70 monk70

Black Myth: Wukong, проект студии Game Science, основанный на китайской мифологии и классическом романе "Путешествие на запад", уже пользовался значительным успехом на ПК и PS5, а теперь также будет доступен игрокам, использующим консоли Microsoft. Долгожданная ARPG дебютирует на консолях Xbox Series X|S 20 августа 2025 года

Игрокам предстоит взять на себя роль так называемого Судьбоносного, который отправляется в опасное путешествие, чтобы сразиться с могущественными противниками и узнать правду, скрытую под слоем легенд.

В последнем предрелизном трейлере представлены динамичные сражения, впечатляющие визуальные эффекты и тщательно подобранные фрагменты игрового процесса:

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Комментарии: 9
Ваш комментарий
Пользователь ВКонтакте

Представляю, когда выйдет вторая часть (а она по-любому выйдет) то графоний там будет сверх запредельного качества, аж захочется влезть в монитор, но тогда, как и ради первой части придётся делать обнову видяхи, чтоб играть на ультрах. Если даже сегодняшний Вуконг пользуется сумасшедшей популярностью🤗 // Nvidia Power

Пользователь ВКонтакте

// Илья Прохоров

Пользователь ВКонтакте

Такой популярностью пользуется , что большинство в него не играло, так как стоит денуво. И играть не будут пока денуву не снимут 🤣 // Илья Прохоров

Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

Какое большинство? 🤣 Она сейчас копейки стоит. Если не веришь, то глянь сам // Nvidia Power