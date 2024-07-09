NVIDIA анонсировала комплекты видеокарт серии RTX 40 с Black Myth: Wukong

Black Myth: Wukong, ролевая игра в жанре экшен от Game Science, которая выйдет в следующем месяце, будет поставляться в комплекте с видеокартами GeForce RTX 40 при покупке в некоторых розничных магазинах.
NVIDIA объявила сегодня о партнерстве с китайским разработчиком, сообщив, что покупатели соответствующих продуктов у избранных розничных продавцов и интернет-магазинов (включая видеокарты GeForce RTX 4090, 4080 SUPER, 4080, 4070 Ti SUPER, 4070 Ti, 4070 SUPER и 4070 и настольные ПК, а также ноутбуки с графическим процессором GeForce RTX 4090 Laptop, графическим процессором RTX 4080 Laptop или графическим процессором RTX 4070 Laptop) получат код Steam для игры, когда она выйдет 20 августа. Полный список соответствующих партнеров в каждой стране вы можете найти на этой специальной странице.
Учитывая цену видеокарт, вполне справедливо и оправдано. Мелочь а приятно. Впрочем сейчас столько игр; включая онлайн: появляются, обновляются, что не столь уж важно.
Как по мне самая красивая карта была в коллаборации с игрой
Эх, а я при покупке 4080 не смог получить халявный Alan Wake 2, просто потому что я живу в РФ. Соответственно, магазин, в котором купил, не принимал участие в акции.
Странно, учитывая как эту игру хейтят левачье всякое. Разработчики отказались от консультации всяких компаний типо Sweet Baby Inc и IGN начали форсить, что они сексисты.
Да кому это старье нужно. Лучше бы потом с 50 серией выпустили, включив эксклюзивные фишки этой серии в игру. Всему их учить надо
Жирно,молодец,вот тебе печенька...