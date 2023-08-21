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Black Myth: Wukong Лето 2024
7.7 183 оценки

Nvidia опубликовала новый геймплейный ролик ролевого экшена Black Myth: Wukong

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butcher69
Новости

Разработчики Game Science и Nvidia опубликовали новый геймплейный ролик грядущей экшен-ролевой игры Black Myth: Wukong.

В ролике показаны две захватывающие битвы с боссами. Первый - с человекоподобным тигром, а второй - с массивным скелетоподобным демоном. Некоторые из этих кадров уже были показаны ранее, но не таком качестве. Кроме того, судя по всему, эти кадры записаны с использованием технологии DLSS 3. Это, безусловно, выглядит очень хорошо, учитывая скорость происходящего.

Black Myth: Wukong выйдет для ПК и "консолей текущего поколения" летом 2024 года. Игра будет представлена завтра вечером на шоу Opening Night Live на Gamescom, и, возможно, тогда мы узнаем больше.

Black Myth: Wukong - это приключенческий ролевой экшен, который вызвал большой резонанс после своего первоначального представления в 2020 году.

9
6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
Truth85

Где демо версия уже...

1
Роман45554

сделали бы лучше как слешер а не соус игра бы вообще огонь была

1
boPistolet

А кто сказал, что скелеты и тигры не могут быть неприятными для наших героев? Black Myth: Wukong предлагает нам крупномасштабные битвы прямо с боссами без предварительной зарядки. Судя по новому геймплею, у нас запланировано несколько лет ожидания захватывающих схваток. Оставайтесь на связи, 2024 год обещает быть бурным, если выживем после боя с тигром и скелетоподобным демоном!

0
Protocol10

чё то не особо выглядит, я пас в такое играть

-20
PREDATOR7706

Выйди хоть на улицу там тебе и будет графон

3
Protocol10 PREDATOR7706

Я не про графон. Стилистика так се. Какая то обезьяна с палкой скачет. Глупо как то.

-3