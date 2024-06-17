Оптимизация Black Myth: Wukong для Xbox Series X|S может занять целый год или даже больше

В рамках Summer Game Fest 2024 китайские разработчики из студии Game Science опубликовали великолепный кинематографичный трейлер мрачного экшена Black Myth: Wukong. Опробовать новинку можно будет уже в конце этого лета на ПК и консолях PS5, но игрокам Xbox Series X|S придется подождать. Авторы игры ранее предупредили, что релиз на консолях Xbox откладывается из-за необходимости дополнительной оптимизации. Судя по всему, на полировку этой версии у Game Science потребуется очень много времени.
В небольшом комментарии для китайского издания представители Game Science подчеркнули, что для них нет приоритетных платформ. Разработчики стремятся предоставить игрокам на ПК и консолях качественный продукт, который будет работать хорошо и обладать одинаковыми функциями. Изначально команда пыталась оптимизировать все платформы, но консоль Xbox оказалась слишком неподатливой для этого.
Студия Game Science не стала раскрывать технические трудности, с которыми столкнулась команда специалистов при работе с Xbox Series X|S. Результат смогут увидеть сами игроки: ПК и PS5 версии Black Myth: Wukong выйдут в заявленные сроки без задержек. Версия экшена для консолей Xbox теперь разрабатывается отдельно, и на это может уйти целый год. Авторы даже не исключают возможности, что Black Myth: Wukong появится на Xbox Series X|S через два года, учитывая дополнительные трудности при портировании игры.
Очевидно, проблема в Series S, без которой нельзя выпустить игру на Хбокс.
Ждун жепег // Евгений Груздь
но как же 12 терабайт в самой мощной консоли поколения))
бокс как всегда тормоз
Давно известно, что ПК лучше консоли
Ну попозже так попозже. Благо пока есть во что поиграть.
Что там оптимизировать то. Крупных локаций нет, строений нет, количество нпс на локацию ограничено. Генерацию кадров добавить год требуется. Или всерьез собираются: задать задний план, как декорацию; уменьшив площадь загрузки, и детализацию.
Требованием выпускать все игры на S Майкрософт знатно так себе в ногу шмальнула.
Ничего , билибои поиграют в гей пас на « самой мощной « консоле 😀😀😀
Гг так себе, так что не особо важно.