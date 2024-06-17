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Black Myth: Wukong 20.08.2024
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези
7.6 274 оценки

Оптимизация Black Myth: Wukong для Xbox Series X|S может занять целый год или даже больше

Gutsz
Новости

В рамках Summer Game Fest 2024 китайские разработчики из студии Game Science опубликовали великолепный кинематографичный трейлер мрачного экшена Black Myth: Wukong. Опробовать новинку можно будет уже в конце этого лета на ПК и консолях PS5, но игрокам Xbox Series X|S придется подождать. Авторы игры ранее предупредили, что релиз на консолях Xbox откладывается из-за необходимости дополнительной оптимизации. Судя по всему, на полировку этой версии у Game Science потребуется очень много времени.

В небольшом комментарии для китайского издания представители Game Science подчеркнули, что для них нет приоритетных платформ. Разработчики стремятся предоставить игрокам на ПК и консолях качественный продукт, который будет работать хорошо и обладать одинаковыми функциями. Изначально команда пыталась оптимизировать все платформы, но консоль Xbox оказалась слишком неподатливой для этого.

Студия Game Science не стала раскрывать технические трудности, с которыми столкнулась команда специалистов при работе с Xbox Series X|S. Результат смогут увидеть сами игроки: ПК и PS5 версии Black Myth: Wukong выйдут в заявленные сроки без задержек. Версия экшена для консолей Xbox теперь разрабатывается отдельно, и на это может уйти целый год. Авторы даже не исключают возможности, что Black Myth: Wukong появится на Xbox Series X|S через два года, учитывая дополнительные трудности при портировании игры.

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Комментарии: 10
Ваш комментарий
Бэтмен из Блавикена

Очевидно, проблема в Series S, без которой нельзя выпустить игру на Хбокс.

7
Пользователь ВКонтакте

Ждун жепег // Евгений Груздь

0
IY1982

но как же 12 терабайт в самой мощной консоли поколения))

0
Темный-Властелин

бокс как всегда тормоз

0
Dragon253

Давно известно, что ПК лучше консоли

2
JustMike

Ну попозже так попозже. Благо пока есть во что поиграть.

0
Беркут Слеер

Что там оптимизировать то. Крупных локаций нет, строений нет, количество нпс на локацию ограничено. Генерацию кадров добавить год требуется. Или всерьез собираются: задать задний план, как декорацию; уменьшив площадь загрузки, и детализацию.

0
erkins007

Требованием выпускать все игры на S Майкрософт знатно так себе в ногу шмальнула.

0
WealthyJian

Ничего , билибои поиграют в гей пас на « самой мощной « консоле 😀😀😀

-1
Kenn1y

Гг так себе, так что не особо важно.

-3