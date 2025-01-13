"ПК-гейминг за $2000: Black Myth: Wukong на RTX 5090 без DLSS 4 едва достигает 29 FPS

Новая флагманская видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5090, стоимостью $2000, вновь оказалась в центре внимания, но далеко не по самым положительным причинам. Недавние тесты игры Black Myth: Wukong показали, что в разрешении 4K без использования DLSS 4 карта выдает меньше 30 FPS. Если быть точнее, в некоторых тестах было зафиксировано 29 кадров в секунду, что является удручающим результатом.
Это уже не первый случай, когда топовая видеокарта от NVIDIA сталкивается с трудностями в современных играх. Ранее в Alan Wake 2 RTX 5090 также не смогла достичь стабильных 60 FPS в разрешении 4K с трассировкой лучей.
Ситуация становится еще более интересной на фоне недавних рекламных материалов NVIDIA. В трейлере Black Myth: Wukong производительность на RTX 5090 выглядела плавной и впечатляющей, но, как оказалось, все тесты проводились с включенной DLSS 4. Эта технология Multi Frame Generation позволяет добавлять до трех дополнительных кадров, значительно улучшая производительность, но без нее даже самая мощная видеокарта не способна выдать комфортный FPS.
Проблема в том, что современные игры становятся настолько требовательными, что даже устройства за $2,000 нуждаются в поддержке технологий искусственного интеллекта для достижения приемлемых показателей. При этом многие геймеры задаются вопросом, оправдана ли цена флагмана, если его реальная производительность сильно зависит от DLSS.
С 32 ГБ памяти GDDR7 и новейшими технологиями RTX 5090 безусловно впечатляет на бумаге. Однако тесты игр вроде Black Myth: Wukong демонстрируют, что без AI-поддержки карта показывает далеко не те результаты, которые от нее ожидали.
На данный момент RTX 5090 в сочетании с DLSS 4 позволяет достигать до 240 FPS с трассировкой лучей в поддерживаемых играх, но для тех, кто надеется на "чистую" производительность без масштабирования, покупка карты может стать разочарованием.
Как считают эксперты, будущее ПК-гейминга явно лежит в области AI-оптимизации, а не в традиционной мощности железа.
Похоже нас ждёт такое себе будущие, карты с фейковым фпс, и оптимизация можно не делать мы вам кадров нарисуем.
Если быть честным, это не нвидиа "испытывает трудности с современными играми". А современные игры испытывают трудности с производительностью и отсутствием разрабов с прямыми руками. Наберут в штат дизайнеров, которые делают красивую картинку, а нормальных кодеров, которые все это дело оптимизируют, нету.
Достаточно посмотреть на RDR 2. Игра по сей день графически на голову выше, чем все современные поделки. И спокойно играется даже на старой 2080 без какого либо длсс.
Ну так дальше будет ещё веселее, ведь есть DLSS 4, а заничит можно вообще хрен забить на оптимизацию и прочее.
на 1060 очень даже не плохо :)
Когда там уже 8к геймплей наступит? Когда карточки размером с балкон будут? Лол. Еще и цены как на тачку.
Пора в 1080 возвращается, с которого многие и не уходили.
Нет, вы что... Многие тут орут что даже 2к мыло, от 1080р у них вообще глаза вытекут. Сидят и ждут мифические 4\8к. А лично мне и в 1440р комфортно. Искренне не понимаю всей этой погони за разрешением и фэпесами.
Так я чё-то не понял,если 4к гейминг,то и карта должна стоить 4к зелёных.Вот она и работает только на половину,от нормальных 60 фпс в 4к. Тупые тесты какие-то...
Видюхи никогда нативный 4к не тянули, с чего вдруг должны начать?
местным нищебродам же бальзам на душу когда засирают то, что они себе никогда не смогут позволить)
а кто не нищеброд? со скольки тысяч баксов в месяц начинается не нищеброд, можно огласить список и ссылку на источник по какой версии это считается?))
Если на свои хотелки хватает, то не нищеброд. Но как показывает практика большинству не хватает на артиикс 5090.
Теоретически, почти любой, кроме безработных бомжей, даже в такой бедной стране, может найти 2к баксов на эту видюху, как минимум в кредит. Так что, было бы желание
Что уж говорить про страны с 5к баксов средней зп
Главное в этой игре камеру к объектам не приближать, они даже не удосужились 3д сканы обработать, лютое мыло, ну как тааак ребята художники
щас бы от корпораций ждать реальный максимальный технологический прирост, а не погоня за прибылью и накидываний по 10-20% прироста каждые пару лет, как показывает время карты 10й серии до сих пор актуальны, а если взять 20ю топовую она так очень даже актуальна и ей через 3 года 10ка стукнет
Как только вышла 20 серия и появились лучи, DLSS там была только для того что бы видеокарта могла тянуть лучи. И с тех пор ничего не поменялось. С чего вообще сейчас все прям так решили что игры с трассировкой пути видюхи вдруг должны тянуть в нативе?
Или то что произойдет чудо и вуконг работающий на 4090 в 20 фпс вдруг заработает в 60? И сейчас прям покровы сорвали что с dlss работал. И так уже понятно что к чему и что за новые видеокарты, но новости продолжают высасывать из пальца и ходить вокруг сосен.
Неоптимизированный UE5 во всей красе.Подождать надо пока до ума доведут..
Уже 2 тысячи?)) // Дмитрий Ефимов
29 фпс, Карл! На самой топовой видюхе последней модели))))
Чего там такого требовательного в вуконге? Графоний не такой уж революционный. Все таки анрыал 5 полное г... Сколько вышло игр, они мыльные, забагованные и с плохой оптимизацией
Когда нибуть игроки начнут считать и узнают.
Что 4К это 8.3 млн пикселей
А FullHD народный всего 2 млн пикселей.
а трассировка работает по пиксельно.
Поэтому 4К 30 Fps , а FullHD 100fps .
Не 120 ,потому что упор в процессор. да и другие просчёты. // Александр Дельтазавр
Так это на экспериментальных настройках с трассировкой пути. Не лезьте туда просто и всех проблем
Интересно, а 4090 при тех же настройках сколько выдает? Если 4090 выдает 20 фпс, то все норм, прирост есть)
PS: Посмотрел сейчас на ютубе: 18-20 фпс выдает 4090 в 4к в вуконге без длсс и генерации кадров))) Так что нормальный прирост в 50% дает 5090, если не смотреть на ее цену (она дикая, конечно). Или все думали что 5090 будет в 4к 60 фпс валить? Наивные)
Как считают эксперты, будущее ПК-гейминга явно лежит в области AI-оптимизации, а не в традиционной мощности железа.
Вау, уже не первый год ясно что апскейлы опция по умолчанию, а они ток догадались. А с чего вдруг 2077 должен выдавать больше, у него полная трассировка пути(или как её там) по ней прирост есть. Технология люто жрущая и создавалась с учётом апскейла, отключи её и она спокойно полетит на многих ПК без этих плюшек, как в прочем и в обезьянке если отдельная опция для трассировки чисто зелени. ПК гейминг ну да, консольным такое пока и не снилось.
Технологию лучей презентовал еще Интел примерно в 2007 году. Тогда было принято отказываться от технологий, уплетающий производительность в трубу. Очередной развод гоев удался и только.
денуво уберут будет выше
Не будет, защита проц жрёт с оперативной памятью, в придачу часто бывают утечки памяти, да игра без оптимизации.
Так пусть оптимизируют, чем они там вообще занимаются?