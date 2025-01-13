"ПК-гейминг за $2000: Black Myth: Wukong на RTX 5090 без DLSS 4 едва достигает 29 FPS

Новая флагманская видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5090, стоимостью $2000, вновь оказалась в центре внимания, но далеко не по самым положительным причинам. Недавние тесты игры Black Myth: Wukong показали, что в разрешении 4K без использования DLSS 4 карта выдает меньше 30 FPS. Если быть точнее, в некоторых тестах было зафиксировано 29 кадров в секунду, что является удручающим результатом.

Это уже не первый случай, когда топовая видеокарта от NVIDIA сталкивается с трудностями в современных играх. Ранее в Alan Wake 2 RTX 5090 также не смогла достичь стабильных 60 FPS в разрешении 4K с трассировкой лучей.

Ситуация становится еще более интересной на фоне недавних рекламных материалов NVIDIA. В трейлере Black Myth: Wukong производительность на RTX 5090 выглядела плавной и впечатляющей, но, как оказалось, все тесты проводились с включенной DLSS 4. Эта технология Multi Frame Generation позволяет добавлять до трех дополнительных кадров, значительно улучшая производительность, но без нее даже самая мощная видеокарта не способна выдать комфортный FPS.

Проблема в том, что современные игры становятся настолько требовательными, что даже устройства за $2,000 нуждаются в поддержке технологий искусственного интеллекта для достижения приемлемых показателей. При этом многие геймеры задаются вопросом, оправдана ли цена флагмана, если его реальная производительность сильно зависит от DLSS.

С 32 ГБ памяти GDDR7 и новейшими технологиями RTX 5090 безусловно впечатляет на бумаге. Однако тесты игр вроде Black Myth: Wukong демонстрируют, что без AI-поддержки карта показывает далеко не те результаты, которые от нее ожидали.

На данный момент RTX 5090 в сочетании с DLSS 4 позволяет достигать до 240 FPS с трассировкой лучей в поддерживаемых играх, но для тех, кто надеется на "чистую" производительность без масштабирования, покупка карты может стать разочарованием.

Как считают эксперты, будущее ПК-гейминга явно лежит в области AI-оптимизации, а не в традиционной мощности железа.