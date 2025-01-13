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Black Myth: Wukong 20.08.2024
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези
8.6 1 556 оценок

"ПК-гейминг за $2000: Black Myth: Wukong на RTX 5090 без DLSS 4 едва достигает 29 FPS

Gutsz
Новости

Новая флагманская видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5090, стоимостью $2000, вновь оказалась в центре внимания, но далеко не по самым положительным причинам. Недавние тесты игры Black Myth: Wukong показали, что в разрешении 4K без использования DLSS 4 карта выдает меньше 30 FPS. Если быть точнее, в некоторых тестах было зафиксировано 29 кадров в секунду, что является удручающим результатом.

Это уже не первый случай, когда топовая видеокарта от NVIDIA сталкивается с трудностями в современных играх. Ранее в Alan Wake 2 RTX 5090 также не смогла достичь стабильных 60 FPS в разрешении 4K с трассировкой лучей.

Ситуация становится еще более интересной на фоне недавних рекламных материалов NVIDIA. В трейлере Black Myth: Wukong производительность на RTX 5090 выглядела плавной и впечатляющей, но, как оказалось, все тесты проводились с включенной DLSS 4. Эта технология Multi Frame Generation позволяет добавлять до трех дополнительных кадров, значительно улучшая производительность, но без нее даже самая мощная видеокарта не способна выдать комфортный FPS.

Проблема в том, что современные игры становятся настолько требовательными, что даже устройства за $2,000 нуждаются в поддержке технологий искусственного интеллекта для достижения приемлемых показателей. При этом многие геймеры задаются вопросом, оправдана ли цена флагмана, если его реальная производительность сильно зависит от DLSS.

С 32 ГБ памяти GDDR7 и новейшими технологиями RTX 5090 безусловно впечатляет на бумаге. Однако тесты игр вроде Black Myth: Wukong демонстрируют, что без AI-поддержки карта показывает далеко не те результаты, которые от нее ожидали.

На данный момент RTX 5090 в сочетании с DLSS 4 позволяет достигать до 240 FPS с трассировкой лучей в поддерживаемых играх, но для тех, кто надеется на "чистую" производительность без масштабирования, покупка карты может стать разочарованием.

Как считают эксперты, будущее ПК-гейминга явно лежит в области AI-оптимизации, а не в традиционной мощности железа.

-15
28
Комментарии: 28
Ваш комментарий
kotasha

Похоже нас ждёт такое себе будущие, карты с фейковым фпс, и оптимизация можно не делать мы вам кадров нарисуем.

13
AlexSEcl

Если быть честным, это не нвидиа "испытывает трудности с современными играми". А современные игры испытывают трудности с производительностью и отсутствием разрабов с прямыми руками. Наберут в штат дизайнеров, которые делают красивую картинку, а нормальных кодеров, которые все это дело оптимизируют, нету.

Достаточно посмотреть на RDR 2. Игра по сей день графически на голову выше, чем все современные поделки. И спокойно играется даже на старой 2080 без какого либо длсс.

6
Лис Св

Ну так дальше будет ещё веселее, ведь есть DLSS 4, а заничит можно вообще хрен забить на оптимизацию и прочее.

1
DishonestSherman

на 1060 очень даже не плохо :)

3
Raphtallia

Когда там уже 8к геймплей наступит? Когда карточки размером с балкон будут? Лол. Еще и цены как на тачку.

4
Costollom

Пора в 1080 возвращается, с которого многие и не уходили.

1
Raphtallia Costollom

Нет, вы что... Многие тут орут что даже 2к мыло, от 1080р у них вообще глаза вытекут. Сидят и ждут мифические 4\8к. А лично мне и в 1440р комфортно. Искренне не понимаю всей этой погони за разрешением и фэпесами.

1
yrroodd

Так я чё-то не понял,если 4к гейминг,то и карта должна стоить 4к зелёных.Вот она и работает только на половину,от нормальных 60 фпс в 4к. Тупые тесты какие-то...

1
caliskan

Видюхи никогда нативный 4к не тянули, с чего вдруг должны начать?

1
Snake Snaake Snaaaaaake

местным нищебродам же бальзам на душу когда засирают то, что они себе никогда не смогут позволить)

-5
Темный-Властелин Snake Snaake Snaaaaaake

а кто не нищеброд? со скольки тысяч баксов в месяц начинается не нищеброд, можно огласить список и ссылку на источник по какой версии это считается?))

0
Agentdead Темный-Властелин

Если на свои хотелки хватает, то не нищеброд. Но как показывает практика большинству не хватает на артиикс 5090.

0
AndralStormborn Agentdead

Теоретически, почти любой, кроме безработных бомжей, даже в такой бедной стране, может найти 2к баксов на эту видюху, как минимум в кредит. Так что, было бы желание

Что уж говорить про страны с 5к баксов средней зп

0
Unicorling

Главное в этой игре камеру к объектам не приближать, они даже не удосужились 3д сканы обработать, лютое мыло, ну как тааак ребята художники

1
Темный-Властелин

щас бы от корпораций ждать реальный максимальный технологический прирост, а не погоня за прибылью и накидываний по 10-20% прироста каждые пару лет, как показывает время карты 10й серии до сих пор актуальны, а если взять 20ю топовую она так очень даже актуальна и ей через 3 года 10ка стукнет

1
-Zion-

Как только вышла 20 серия и появились лучи, DLSS там была только для того что бы видеокарта могла тянуть лучи. И с тех пор ничего не поменялось. С чего вообще сейчас все прям так решили что игры с трассировкой пути видюхи вдруг должны тянуть в нативе?

Или то что произойдет чудо и вуконг работающий на 4090 в 20 фпс вдруг заработает в 60? И сейчас прям покровы сорвали что с dlss работал. И так уже понятно что к чему и что за новые видеокарты, но новости продолжают высасывать из пальца и ходить вокруг сосен.

0
prince0

Неоптимизированный UE5 во всей красе.Подождать надо пока до ума доведут..

0
Пользователь ВКонтакте

Уже 2 тысячи?)) // Дмитрий Ефимов

0
AndralStormborn

29 фпс, Карл! На самой топовой видюхе последней модели))))

0
Wigor-K

Чего там такого требовательного в вуконге? Графоний не такой уж революционный. Все таки анрыал 5 полное г... Сколько вышло игр, они мыльные, забагованные и с плохой оптимизацией

0
Пользователь ВКонтакте

Когда нибуть игроки начнут считать и узнают.
Что 4К это 8.3 млн пикселей
А FullHD народный всего 2 млн пикселей.
а трассировка работает по пиксельно.
Поэтому 4К 30 Fps , а FullHD 100fps .
Не 120 ,потому что упор в процессор. да и другие просчёты. // Александр Дельтазавр

0
erkins007

Так это на экспериментальных настройках с трассировкой пути. Не лезьте туда просто и всех проблем

0
AlexSEcl

Интересно, а 4090 при тех же настройках сколько выдает? Если 4090 выдает 20 фпс, то все норм, прирост есть)

PS: Посмотрел сейчас на ютубе: 18-20 фпс выдает 4090 в 4к в вуконге без длсс и генерации кадров))) Так что нормальный прирост в 50% дает 5090, если не смотреть на ее цену (она дикая, конечно). Или все думали что 5090 будет в 4к 60 фпс валить? Наивные)

0
PersonalBarnabas

Как считают эксперты, будущее ПК-гейминга явно лежит в области AI-оптимизации, а не в традиционной мощности железа.
Вау, уже не первый год ясно что апскейлы опция по умолчанию, а они ток догадались. А с чего вдруг 2077 должен выдавать больше, у него полная трассировка пути(или как её там) по ней прирост есть. Технология люто жрущая и создавалась с учётом апскейла, отключи её и она спокойно полетит на многих ПК без этих плюшек, как в прочем и в обезьянке если отдельная опция для трассировки чисто зелени. ПК гейминг ну да, консольным такое пока и не снилось.

-2
Spillik

Технологию лучей презентовал еще Интел примерно в 2007 году. Тогда было принято отказываться от технологий, уплетающий производительность в трубу. Очередной развод гоев удался и только.

2
shit again

денуво уберут будет выше

-4
kotasha

Не будет, защита проц жрёт с оперативной памятью, в придачу часто бывают утечки памяти, да игра без оптимизации.

-2
AndralStormborn kotasha

Так пусть оптимизируют, чем они там вообще занимаются?

0