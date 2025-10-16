ПК-версия Black Myth: Wukong наконец-то получила обновление с улучшением производительности и FSR4

Разработчики Game Science выпустили крупное обновление для версий Black Myth: Wukong на ПК, которое, помимо прочего, добавляет поддержку AMD FSR 4. Размер патча составляет около 5,7 ГБ.

Что касается изменений, то функции режима совместимости на ПК были пересмотрены. При включении этого режима трассировка лучей, генерация кадров и некоторые функции сверхвысокого разрешения временно отключаются, чтобы предотвратить сбои загрузки из-за конфликтов драйверов, оборудования или системы. Кроме того, после обновления драйверов и включения FSR4 в панели производителя эта технология теперь отображается в настройках игры.

Команда Game Science также скорректировала настройки графики по умолчанию для некоторых видеокарт и улучшила качество глобального освещения на «низком» уровне, приблизив его к «высокому». Оптимизированы производительность процессора и рендеринга в различных сценариях, а также качество размытия движения для устранения алиасинга при панорамировании камеры.

Некоторые особенности обновления:

Встроенный AMD FSR4. На совместимом оборудовании он будет доступен в настройках игры после обновления драйвера и включения FSR4 в настройках драйвера. Улучшен режим совместимости. Теперь при включении режима совместимости трассировка лучей, генерация кадров и некоторые функции сверхвысокого разрешения будут временно отключены, чтобы помочь игрокам избежать сбоев при запуске игры, вызванных сбоями в работе драйверов, оборудования или системы.

Настройки графики по умолчанию для некоторых видеокарт скорректированы в соответствии с различными графическими изменениями в текущей версии игры.

Значительно улучшено качество освещения при низком значении глобального освещения, что приблизило его к эффекту при высоком значении глобального освещения.

Повышена производительность процессора и рендеринга в ряде сценариев.

Оптимизировано использование памяти в ряде сценариев.

Улучшено качество размытия в движении для устранения проблем со сглаживанием, возникающих при панорамировании камеры.

Исправлена ​​ошибка, из-за которой XeSS 2.0 не включал генерацию кадров на некоторых дисплеях.

Исправлена ​​ошибка, из-за которой игра могла вылетать при запуске, если были включены как генерация кадров DLSS 4, так и трассировка лучей.

Исправлены многочисленные ошибки рендеринга в NXSR, приводившие к двоению и мерцанию краёв, а также улучшено качество рендеринга в NXSR.

Полные примечания к патчу доступны по ссылке.