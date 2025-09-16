По мнению разработчика, Black Myth: Wukong стал символом нового рывка Китая в индустрии AAA-игр

Black Myth: Wukong оказалась не просто успешным релизом, а настоящим стартовым выстрелом для целой волны китайских AAA-проектов. Об этом рассказал Цуй «Soulframe» Лян, основатель студии S-GAME и директор разрабатываемой ARPG Phantom Blade Zero. В интервью журналу PC Gamer он отметил, что внимание разработчиков в Китае сейчас сосредоточено на создании масштабных игр мирового уровня.

По словам Ляна, для западной индустрии проекты вроде GTA давно стали привычной реальностью, тогда как в Китае подобный успех долгое время казался недостижимым. Но Black Myth: Wukong, основанная на китайской мифологии и RPG-механиках, смогла изменить восприятие. Игра с бюджетом в 43 миллиона долларов окупилась всего за несколько недель после выхода и стала национальным поводом для гордости.

«Игроки, попробовавшие Black Myth, почувствовали: мы тоже можем создавать такие игры. Поэтому китайские разработчики стараются соответствовать ожиданиям аудитории. Мы должны делать проекты всё лучше и лучше», — подчеркнул Лян.

При этом он признаёт, что до полноценной конкуренции с международными гигантами ещё далеко. Его собственная Phantom Blade Zero, находящаяся в разработке уже три года, пока не имеет даты релиза. Но главный принцип, по мнению Ляна, остаётся неизменным: фундамент любой игры — это качество. Именно оно должно стать отправной точкой для китайских студий на пути к мировому уровню.