Black Myth: Wukong 20.08.2024
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези
8.6 1 909 оценок

По мнению разработчика, Black Myth: Wukong стал символом нового рывка Китая в индустрии AAA-игр

butcher69 butcher69

Black Myth: Wukong оказалась не просто успешным релизом, а настоящим стартовым выстрелом для целой волны китайских AAA-проектов. Об этом рассказал Цуй «Soulframe» Лян, основатель студии S-GAME и директор разрабатываемой ARPG Phantom Blade Zero. В интервью журналу PC Gamer он отметил, что внимание разработчиков в Китае сейчас сосредоточено на создании масштабных игр мирового уровня.

По словам Ляна, для западной индустрии проекты вроде GTA давно стали привычной реальностью, тогда как в Китае подобный успех долгое время казался недостижимым. Но Black Myth: Wukong, основанная на китайской мифологии и RPG-механиках, смогла изменить восприятие. Игра с бюджетом в 43 миллиона долларов окупилась всего за несколько недель после выхода и стала национальным поводом для гордости.

«Игроки, попробовавшие Black Myth, почувствовали: мы тоже можем создавать такие игры. Поэтому китайские разработчики стараются соответствовать ожиданиям аудитории. Мы должны делать проекты всё лучше и лучше», — подчеркнул Лян.

При этом он признаёт, что до полноценной конкуренции с международными гигантами ещё далеко. Его собственная Phantom Blade Zero, находящаяся в разработке уже три года, пока не имеет даты релиза. Но главный принцип, по мнению Ляна, остаётся неизменным: фундамент любой игры — это качество. Именно оно должно стать отправной точкой для китайских студий на пути к мировому уровню.

Комментарии:  6
Neko-Aheron

Громким ударом по морде воок культуре ))

3
Дворф

Скорее символ борьбы с повесткой

Пользователь ВКонтакте

Бабла там китайцы не хило в пиар влили.(не пожадничали) Типы по пабг мобайлу-стримеры даже орали о ней.) 😅 // Oleg Diodorov

Пользователь ВКонтакте

Так и не допрошел игру. Ближе к финалу забуксовал. Босс кабан, бос жаба, босс олень. Подустал от зоопарка. А сейчас уже много нового вышло. Возвращаться уже не охота // Петр Петров

HoganHog
Кей Овальд

Скорее очень удачно вышел, когда западная индустрия уже откровенно воняла и умирала. Стал глотком свежего воздуха.