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Black Myth: Wukong 20.08.2024
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези
8.5 1 362 оценки

По мотивам Black Myth: Wukong выпустят эротическую фигурку

Gutsz
Новости

На фоне успеха китайского экшена Black Myth: Wukong по мотивам игры начали появляться первые фигурки с весьма откровенным дизайном. Производители статуэток стремятся воссоздать персонажей из игры студии Game Science, добавив возможность их раздевания. Коллекционеры смогут совсем скоро пополнить свою коллекцию фигуркой Четвертой сестры, производством которой занимается Ken Gou Productions Studio.

+ ещё 6 картинок

Создатели обещают выполнить фигурку с высокой детализацией оригинального персонажа игры. Они несколько изменили дизайн Четвертой сестры, придав ей более пикантные формы, но в остальном внешность повторяет модель из Black Myth: Wukong.

Как сообщается, новая фигурка будет выполнена в масштабе 1:4 с высотой 54 сантиметра, и изготовлена из высококачественной смолы. Статуэтка будет доступна в трех версиях, отличающихся дизайном костюмов и головы, и все из них можно будет раздеть. Цена за самую доступную версию начинается от 70 тысяч рублей, а поставки ожидаются в начале 2025 года.

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8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
Rey4rtRO

Для тех, у кого друг просит: все, что удалось найти

2
Tommy.
0
Sir Walter

Жаль ее было мало в игре. Очень надеюсь в ДЛС ее покажут больше. Если вообще будет там. хех

0
MORDORR
'' Цена за самую доступную версию начинается от 70 тысяч рублей, и подразумевается что за такие бабки фигурка будет выполнять ряд услуг по вашему дому ; ходить по магазинам, стирать, готовить и заниматься уборкой. Обдумывается пакет по мытью окон и проведению мелких ремонтных работ. ''
0
Deathgasm

Одобряем

0
PeaceDuke72

Это логово льва. Здесь Лоредо спит, жрёт, сpёт, и др0чит на эльфскую статуэтку.

0
Леший3

😍

0
Aqilla

А я думал будет эротическая фигурка самой обезъяны...

одно расстройство..

:))))

0