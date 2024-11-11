По мотивам Black Myth: Wukong выпустят эротическую фигурку

На фоне успеха китайского экшена Black Myth: Wukong по мотивам игры начали появляться первые фигурки с весьма откровенным дизайном. Производители статуэток стремятся воссоздать персонажей из игры студии Game Science, добавив возможность их раздевания. Коллекционеры смогут совсем скоро пополнить свою коллекцию фигуркой Четвертой сестры, производством которой занимается Ken Gou Productions Studio.

Создатели обещают выполнить фигурку с высокой детализацией оригинального персонажа игры. Они несколько изменили дизайн Четвертой сестры, придав ей более пикантные формы, но в остальном внешность повторяет модель из Black Myth: Wukong.

Как сообщается, новая фигурка будет выполнена в масштабе 1:4 с высотой 54 сантиметра, и изготовлена из высококачественной смолы. Статуэтка будет доступна в трех версиях, отличающихся дизайном костюмов и головы, и все из них можно будет раздеть. Цена за самую доступную версию начинается от 70 тысяч рублей, а поставки ожидаются в начале 2025 года.