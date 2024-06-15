Вчера мировые СМИ облетела новость, будто бы студия Game Science, разработчик Black Myth: Wukong, отказалась от явного "вымогательства" 7 миллионов долларов США со стороны консалтинговой компании Sweet Baby Inc. Якобы после отказа Game Science стала целью для разнообразных нападок и оскорблениям
Однако, как оказалось, эта информация не соответствует действительности. Аналитик Дэниел Ахмад опроверг слухи, заявив, что ни в китайской прессе не было упоминаний о подобных событиях, ни сама Game Science не сообщала о попытках вымогательства со стороны Sweet Baby Inc.
Sweet Baby Inc. - канадская компания, предлагающая консультационные услуги в сфере разработки видеоигр, включая сюжет, повествование, персонажей, инклюзивность и вопросы меньшинств.
По сути, слух был сфабрикован американским пользователем в сотрудничестве с некоторыми китайскими, с целью поднять дополнительной шумихи вокруг Sweet Baby Inc, которые многие считают символом "woke-культуры".
Важно отметить, что источники, распространявшие ложную информацию, не предоставили никаких вменяемых доказательств коммуникаций между Game Science и Sweet Baby Inc., не объяснили механизм "вымогательства", а также не раскрыли деталей полученных угроз.
Единственным упоминаемым "нападением" стал негативный комментарий в сторону Хидео Кодзимы после его положительного отзыва об игре.
Этот аналитик, если честно, сам выглядит как продукт Sweet Baby Inc. Какой-то он инклюзивный, что ли.
Естественно сам он никаких доказательств обратного не привел, но
А были доказательства официального предложения в 7 млн?
А где доказательства что аналитик не причастен к этим компаниям, и не выдумал что это выдумка. Так или иначе, пользы от таких борцов за инклюзивность никакой, только негативный эффект
Так и аналитик может врать что этого не было)))
А теперь людям не докажешь,что конфликт был хайпом.
Люди так ненавидят бэйби,что готовы верить во всё,что касается против них.
От себя: конечно же ребята хайпят и не более. // Влад Винчестер