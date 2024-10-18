По словам разработчика Phantom Blade Zero, успех Black Myth: Wukong ознаменовал начало новой эры для китайских ААА-игр

Black Myth: Wukong стала революционным событием в китайской игровой индустрии, и по словам разработчика Phantom Blade Zero, она ознаменовала начало новой эры для китайских ААА-игр. Этот амбициозный проект быстро завоевал признание, продав более 10 миллионов копий всего за три дня после релиза и став одним из главных претендентов на звание "Игра года".

В интервью для 4Gamer генеральный директор S-Game Лиан Цивэй отметил, что китайские разработчики уже давно готовились к созданию масштабных и высококачественных игр. Многолетний опыт работы в аутсорсинговых проектах для западных студий позволил им наработать необходимые навыки и экспертизу, что теперь дает плоды в виде оригинальных разработок мирового уровня.

Вице-президент S-Game Майкл Чанг добавил, что хотя китайские разработчики всегда стремились к созданию высококачественных игр, раньше у них не было подходящих технологий для этого. Теперь, благодаря техническому прогрессу, китайские студии могут реализовывать свои амбициозные проекты, которые привлекают внимание мирового сообщества.

Успех Black Myth: Wukong показывает, что китайский рынок становится все более конкурентоспособным, и в будущем нас ждет еще больше качественных игр. Усиление конкуренции в игровой индустрии выгодно для всех геймеров, так как это ведет к созданию еще более интересных и разнообразных проектов.