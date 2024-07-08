Победив босса в Black Myth: Wukong, вы сможете сами стать одним из них

Как и Lies of P в 2023 году, Black Myth: Wukong обещает стать самой захватывающей Soulslike в 2024 году. Невероятные визуальные эффекты, грандиозные схватки с боссами и еще много всего интересного, что придется по душе поклонникам романа XVI века "Путешествие на Запад".
В разговоре с VGC представитель компании Game Science Studio рассказал, что в Black Myth: Wukong мы не только будем сражаться с боссами, но и сами можем стать этими боссами после победы над ними.
Возможность использовать оружие убитых врагов - это обычная концепция для игр подобного жанра, а вот возможность полностью принимать пропорции и движения того или иного босса - это уже новый подход, добавляющий схватке дополнительную динамику, - заявили они.
Они также добавили, что сложность игры не будет одинаковой на протяжении всей игры. И хотя в игре не предусмотрено выбора сложности, игроку предстоит пройти путь героя, что, скорее всего, означает, что чем дальше он продвинется, тем больше будет чувствовать себя подготовленным к предстоящим испытаниям.
Black Myth: Wukong выйдет 20 августа на PC и PS5.
вы сможете сами стать одним из них
Стать главным Горил Обезьянычем
как в jade empire
Приятно знать что кто то помнит эту старенькую но шедевральную рпгху)
Ну будет интересно посмотреть, дополнение к элдену не зашло, такой открытый мир как в элдене не для соулсов. Ну либо формы сделали гoвнo
Нио 2 ехидно посмеивается)
Там не то, чтоб боссом становился, скорее юзал какой то один из их спеллов и он проходил очень быстро. Крутая механика? Однозначно. Но совершенно другая в сравнении с Wukong, как никак стать полноценным боссом и сражаться в такой форме какой то время полноценно, скорее всего используя весь мувсет - это имбовая задумка.
Да, механика действительно другая и тут правильно вспомнили Нефритовую империю. Вот там реально превращался в монстра)
В игре 80 боссов, под конец стал неуязвимым:)