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Black Myth: Wukong 20.08.2024
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези
7.7 298 оценок

Победив босса в Black Myth: Wukong, вы сможете сами стать одним из них

Gruz_
Новости

Как и Lies of P в 2023 году, Black Myth: Wukong обещает стать самой захватывающей Soulslike в 2024 году. Невероятные визуальные эффекты, грандиозные схватки с боссами и еще много всего интересного, что придется по душе поклонникам романа XVI века "Путешествие на Запад".

В разговоре с VGC представитель компании Game Science Studio рассказал, что в Black Myth: Wukong мы не только будем сражаться с боссами, но и сами можем стать этими боссами после победы над ними.

Возможность использовать оружие убитых врагов - это обычная концепция для игр подобного жанра, а вот возможность полностью принимать пропорции и движения того или иного босса - это уже новый подход, добавляющий схватке дополнительную динамику, - заявили они.

Они также добавили, что сложность игры не будет одинаковой на протяжении всей игры. И хотя в игре не предусмотрено выбора сложности, игроку предстоит пройти путь героя, что, скорее всего, означает, что чем дальше он продвинется, тем больше будет чувствовать себя подготовленным к предстоящим испытаниям.

Black Myth: Wukong выйдет 20 августа на PC и PS5.

13
8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
Случайный Игрок

вы сможете сами стать одним из них

Стать главным Горил Обезьянычем

8
sergeu78

как в jade empire

5
Kazerad

Приятно знать что кто то помнит эту старенькую но шедевральную рпгху)

2
sapov

Ну будет интересно посмотреть, дополнение к элдену не зашло, такой открытый мир как в элдене не для соулсов. Ну либо формы сделали гoвнo

0
shurasick876

Нио 2 ехидно посмеивается)

0
Walеn

Там не то, чтоб боссом становился, скорее юзал какой то один из их спеллов и он проходил очень быстро. Крутая механика? Однозначно. Но совершенно другая в сравнении с Wukong, как никак стать полноценным боссом и сражаться в такой форме какой то время полноценно, скорее всего используя весь мувсет - это имбовая задумка.

0
shurasick876 Walеn

Да, механика действительно другая и тут правильно вспомнили Нефритовую империю. Вот там реально превращался в монстра)

0
bohdan2015

В игре 80 боссов, под конец стал неуязвимым:)

0