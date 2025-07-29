Подводный мир: в сети всплыло якобы утекшее видео из будущего дополнения к Black Myth: Wukong

В сети всплыло якобы утекшее видео из будущего дополнения к Black Myth: Wukong, демонстрирующее подводный регион и эпичную битву с монстром, напоминающим гибрид гидры и дракона. Видео появилось на YouTube-канале DonPablo Gaming и моментально привлекло внимание поклонников, особенно с учётом того, что Game Science пока официально не анонсировала ни одного DLC для игры.

Согласно описанию, показанные кадры — часть первого крупного дополнения, которое планируют представить 20 августа — в день открытия Gamescom 2025 и релиза самой Black Myth: Wukong на Xbox Series X/S. Речь идёт о схватке в стиле QTE, где главный герой сражается с чудовищем в загадочной подводной локации. Автор канала утверждает, что ролик снят из бета-версии DLC.

Поговаривают, что ещё в прошлом году обсуждалось создание двух DLC для Wukong — одного в 2025-м и второго уже ближе к выходу потенциального сиквела. После ошеломительных продаж игры (более 20 миллионов копий), один из акционеров Game Science, Дэниел Ву из Hero Games, подтвердил: дополнение действительно находится в разработке.

Тем не менее, к видео стоит отнестись с осторожностью — официальных подтверждений всё ещё нет. Оно выглядит убедительно, несмотря на неидеальное качество и явные следы компрессии. Правда или подделка — узнаем уже совсем скоро.