Пока на консолях бум на спортивные игры, на ПК по итогам III квартала лидирует Black Myth Wukong

Компания Newzoo опубликовала отчет о том, какие видеоигры были самыми прибыльными в третьем квартале 2024 года. На ПК в Европе и США доминирует Black Myth Wukong, а на консолях - спортивные видеоигры.
В целом, самой прибыльной игрой периода (с 1 июля по 30 сентября) стала EA Sports College Football 25, за ней следует EA Sports FC 25. Следует, однако, отметить, что Newzoo не отслеживает доходы в Китае и Азии, ограничиваясь данными по США, Великобритании и четырем европейским странам (Италия, Франция, Испания и Германия).
Спортивные игры очень успешны, и многие из них вошли в Топ-10, включая Madden NFL 25 на девятом месте, EA Sports FC 24 на десятом и NBA 2K25 на четвертом, помимо вышеупомянутых EA Sports FC 25 и EA Sports College Football 25.
В третьем квартале только на долю Black Myth Wukong пришлось почти 4 % от общей выручки, а также она стала самой прибыльной игрой для ПК с долей рынка, приближающейся к 7 %. Стоит также отметить, что на долю критикуемой Star Wars Outlaws пришлось 10 % доходов от новых игр на ПК и 3 % - на консолях.
Прошёл игру на плойке, очень понравилась!🔥 Хотя и нервов мне некоторые боссы изрядно подпортили 😁
Консолота всегда славилась своим не притязательным вкусом.
Так консольки как раз для всяких там футболов И прочих гонок... для нормальных игр - пк
вот только за внешний вид гг эта игра пошла у многих лесом...
играть за макаку , ну такое себе))
Тут дело не только во внешнем виде. Графика тоже, художники постарались, как всегда, но цвето-коррекция убогая и пустота ощущается.
Китайская мифология или как там, тоже не интересно.
та лучше за макаку играть, чем за стрёмную бабу
и гея Транса Небинарного
мне тоже макаки не очень, но всё же лучше чем всякие небинарки
Так се аргумент, да и сам Сунь у Кун офигенный персонаж. Но не в этой игре, тут он рыба.