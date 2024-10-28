Пока на консолях бум на спортивные игры, на ПК по итогам III квартала лидирует Black Myth Wukong

Компания Newzoo опубликовала отчет о том, какие видеоигры были самыми прибыльными в третьем квартале 2024 года. На ПК в Европе и США доминирует Black Myth Wukong, а на консолях - спортивные видеоигры.

В целом, самой прибыльной игрой периода (с 1 июля по 30 сентября) стала EA Sports College Football 25, за ней следует EA Sports FC 25. Следует, однако, отметить, что Newzoo не отслеживает доходы в Китае и Азии, ограничиваясь данными по США, Великобритании и четырем европейским странам (Италия, Франция, Испания и Германия).

Спортивные игры очень успешны, и многие из них вошли в Топ-10, включая Madden NFL 25 на девятом месте, EA Sports FC 24 на десятом и NBA 2K25 на четвертом, помимо вышеупомянутых EA Sports FC 25 и EA Sports College Football 25.

В третьем квартале только на долю Black Myth Wukong пришлось почти 4 % от общей выручки, а также она стала самой прибыльной игрой для ПК с долей рынка, приближающейся к 7 %. Стоит также отметить, что на долю критикуемой Star Wars Outlaws пришлось 10 % доходов от новых игр на ПК и 3 % - на консолях.