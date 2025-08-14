Получить все достижения в версии Black Myth: Wukong на Xbox будет сложнее, чем на PS5

Black Myth: Wukong вышла 20 августа 2024 года для ПК и PlayStation 5. К сожалению, тогда Xbox Series S|X осталась в стороне и получит игру только 20 августа 2025 года, то есть на год позже.

Сообщество Xbox с нетерпением ждёт выхода игры, но есть новости, которые могут немного разочаровать любителей платиновых достижений. Как стало известно, в Black Myth: Wukong на Xbox доступно 81 достижение. Для сравнения, в версии Black Myth: Wukong для PS5 всего 36 трофеев.

Стоит отметить, что версия Black Myth: Wukong для ПК в Steam также включает в общей сложности 81 достижение. В списке Xbox есть отдельные достижения, в отличие от PS5, где некоторые из них объединены. На Xbox для этого требуется победить 54 второстепенных босса, а на PS5 это достижение объединено с «Fickle Forms».

Например, для достижения «With Full Spirit» требуется собрать всех 54 духов в игре, что недоступно в качестве отдельного трофея на PS5. Для получения всех достижений потребуется как минимум два прохождения, что, по оценкам, займёт 50 часов, хотя это время может варьироваться в зависимости от большего количества достижений на Xbox.

Уровень завершения игры в Steam составил 12,5%, а на PS5 — 6,2%. Это высокие показатели для souls-like-игры.