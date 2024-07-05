Пользователи обвинили IGN в постоянном хейте Black Myth: Wukong - в итоге журналисты оставили разработчиков в покое

Пользователи заметили, что издание IGN уже довольно долгое время не пишет никаких новостей о предстоящей Black Myth: Wukong от китайской студии Game Science. Последняя новость об игре от IGN появилась 21 июня и касалась комментария Microsoft о задержке игры для Xbox Series. И это несмотря на то, что с тех пор появился новый геймплей, подробности об игре, а так же информация о том, что Black Myth: Wukong получит сюжетное DLC после релиза.
Пользователи считают, что этому есть объяснение. В превью от 17 июня издание похвалило качество игры, но в конце статьи сотрудники издания в очередной раз попытались спровоцировать студию Game Science, заявив:
В прошлом году мы опубликовали большой отчет, в котором рассказали о ряде сексистских и неподобающих замечаний, сделанных несколькими разработчиками Black Myth: Wukong, включая руководящий состав студии Game Science. На момент публикации этого превью Game Science так и не предоставила никакого ответа или заявления, касательно нашего отчета или их прошлых высказываний.
У меня была возможность увидеть Black Myth: Wukong на Summer Game Fest. Но мое посещение было немного странным. В приглашении мне сообщили, что от Game Science будет заявление “по поводу сообщений о сексизме”. Когда я прибыл на встречу и увидел игру, я попросил обещанное заявление, но представитель студии сказал мне что Game Science сосредоточена на демонстрации игры и будет отвечать только на вопросы, связанные с игровым процессом.
Пользователи крайне негативно отреагировали на эту сноску: дело в том, что IGN упоминает о том, что "игра создана сексистами" практически в каждой новости по игре, при этом китайские пользователи уже не раз сообщали авторам о том, что IGN в принципе некорректно перевели слова разработчиков: в действительности слова и слоганы, на которые постоянно ссылается издание обвиняя разработчиков в сексизме, гораздо менее резкие и имеют иной подтекст, который в принципе трудно объяснить западному человеку.
В итоге пользователи массово раскритиковали IGN за постоянный необоснованный хейт издания к студии. Так же они прошлись и по самому превью, в котором IGN разочаровалось из-за того, что не смогло найти в игре женщин. Часть пользователей считает, что это является лишним подтверждением того, что студия действительно отказалась платить за шантаж от Sweet Baby Inc и в итоге активисты спустили на студию своих коллег-журналистов.
Почему вы продолжаете врать и выдавать за правду анонимные слова «женщин, знакомых с игровой индустрией»? Как женщина, знакомая с игровой индустрией, я считаю, что эти переводы были неточными и не учитывали китайские культурные различия в сленге и в том, как они разговаривают в Интернете. Кроме того, почему вы хотите, чтобы в игре были женщины? Требовать от китайской команды, рассказывающей китайскую историю, соблюдения американских «требований DEI» — это не было бы подлинным разнообразием.
Я в замешательстве! Что делает IGN!?
IGN — это двуличные журналисты. Никакой целостности, вообще. Никто больше не воспринимает их всерьез.
Никто вам не доверяет... Я даю IGN 7/10 - слишком много DEI.
Я никогда больше не буду доверять IGN, никогда. Вы потеряли всякий авторитет и уважение.
«Я не увидел в демо-версии женщин» Хорошо, а почему это стало обязательным? Что это принесет с точки зрения развлечения и игрового процесса? Использование персонажей для галочки не добавляет в игру ничего примечательного.
Превью игры собрало больше тысячи комментариев в соцсети. Но похоже что массовая критика от пользователей подействовала и издание наконец-то оставило Black Myth: Wukong и студию Game Science в покое.
GN упоминает о том, что "игра создана сексистами"
Тоесть приехал не игру пощупать для обзора, что является смыслом существования подобных изданий, а за ответами на на вопросы от которых у него шишка дымиться
Журнашлюшки.
Женщин ищите во всяких Гендербагах 2077, Балдах Геев 3 и Срелар Блейдах, которые сделали специально для таких как вы. А эту игру оставьте настоящим мужикам!
Разрабы Гендербага 2077 учитесь, разрабы Балды Гея 3 учитесь, разрабы Срелар Блейд учитесь. Все учитесь, как надо делать игры!!!
" Гендербагах 2077, Балдах Геев 3 и Срелар Блейдах"
У тебя болезнь какая то?
Болезнь у тех, кто эти недоигры разработал и у тех кто в них играет! Вон IGN от них без ума, потому что в них очень много женщин, геев, лесбух, трансов, негров и прочих гендерфлюидов. Мы же выступаем против IGN и их ценностей, поэтому такие игры нам омерзительны!