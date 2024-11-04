Портативная консоль с APU AMD HX 370 запускает Black Myth: Wukong c 58 FPS при TDP 15 Вт и низкими настройками 1080p

AMD выпустила Strix Point APU в августе, но игровые карманные устройсва с обновленной графической архитектурой RDNA 3.5 все еще трудно найти.

AMD обычно отдает приоритет производителям ноутбуков при первоначальной поставке APU, поэтому производители мини-ПК и игровых карманных компьютеров часто сталкиваются с задержками в разработке, и эти системы обычно появляются позже. Onexfly F1 Pro — первый игровой портативный компьютер с процессором Ryzen AI HX 370 APU имеющий все 12 включенных ядер (4+8).

Хотя GPD анонсировала систему-раскладушку с этим чипом, она не была специально разработана для игр и не была доступна на момент написания статьи. F1 Pro, с другой стороны, имеет традиционный дизайн с центральным экраном и двумя контроллерами, интегрированными в корпус. Помимо того, что это первое устройство с HX 370, F1 Pro также является первым карманным устройством Strix Point с OLED- экраном.

Он будет оснащен 7-дюймовой панелью с частотой 144 Гц — спецификацией, которую просили многие геймеры. Недавно компания опубликовала свое первое игровое видео, демонстрирующее бенчмарк Black Myth: Wukong при разрешении 1920×1080, низких настройках и масштабировании разрешения 65%. Портативная консоль достигает в среднем 58 FPS при TDP 15 Вт. Говорят, что F1 Pro скоро появится на сайте компании.

Пока нет цен и даты выпуска, но на официальном канале будет опубликовано больше видео с геймплеем.