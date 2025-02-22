Продажи Black Myth: Wukong на Западе составили 7.5 млн копий

Соучредитель Game Science и арт-директор Black Myth: Wukong Ян Ци рассказал о проценте проданных на Западе копий игры на «West Lake Art Debate» — мероприятии, организованном Китайской академией искусств для обсуждения гуманистических вопросов. Речь идет о 30% от общего числа. Учитывая, что, по последним данным, экшен от третьего лица, вдохновленный романом «Путешествие на Запад», разошелся тиражом около 25 миллионов экземпляров, речь идёт о 7,5 миллионов копий.

Ян раскрыл эту информацию в ответ на вопрос Сюань Сюэцзюня, вице-президента Академии анимации и игр, который модерировал мероприятие и назвал разработчика приглашенным профессором Академии анимации и игр Китайской академии искусств. Во время обсуждения Сюань спросил: «Какой процент игроков Black Myth: Wukong находится за рубежом? Что вы думаете о визуальном выражении восточной культуры в цифровых сценах?»

Данные, полученные некоторое время назад, говорят о 30%, поскольку они фактически превзошли наши ожидания и были признаны многими иностранными игроками. Они не знакомы или не имеют культурной близости с игрой, и даже не понимают многих локаций, форм, историй и дизайнерских решений. Почему они все еще могут чувствовать то, что игра хочет передать, и даже хвалить ее?



Излишняя строгость в отношении культурного контекста может привести к некоторым ошибкам в дизайне. Иностранные игроки могут полностью понять игру, если ее содержание соответствует ее внутренней логике и соответствует общепринятому опыту. Знакомство и необычность — это шкала, соответствующая медиуму. В цифровых сценах стандартного качества те восточные ощущения, которые никогда не видел и не представлял, но которые оказывают влияние, достаточны, чтобы пробудить еще большее любопытство.