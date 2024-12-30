Продюсер ремейка MGS3 назвал Black Myth: Wukong самой шокирующей игрой 2024 года

В рамках ежегодного журналистского интервью с японскими разработчиками для портала 4Gamer старшего продюсера Konami Нориаки Окамуру попросили рассказать, какая игра 2024 года потрясла его больше всего.

Продюсер сразу же назвал Black Myth: Wukong в качестве своего выбора, особо отметив тот факт, что Game Science создала AAA-игру без какого-либо опыта. Также продюсер отметил, что игра была номинирована на премию Game of the Year.

По его словам, успех Black Myth: Wukong чем-то похож на успех Genshin Impact. Каждая из этих игр стала наглядным примером того, насколько талантливы китайские разработчики, поскольку они являются своего рода уникальным продуктом, созданным в регионе, который не славится своими играми.

Меня до сих пор шокирует тот факт, что студия, не имеющая никакого опыта в прошлом, вдруг смогла превратиться в одного из главных претендентов на получение премии «Игра года».

Примечательно то, что Нориаки Окамура не единственный, кто назвал Black Myth: Wukong своей самой «шокирующей» игрой 2024 года. Примерно то же самое сказали разработчики из таких студий, как Koei Tecmo и Cygames.

Если говорить о Konami, то все внимание компании сейчас сосредоточено на ремейке Metal Gear Solid 3. По словам Нориаки Окамуры, именно эта игра станет ее главным приоритетом в 2025 году.