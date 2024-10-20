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Black Myth: Wukong 20.08.2024
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези
8.5 1 314 оценок

PS5-версия Black Myth Wukong скоро получит физические издания

monk70
Новости

Физические издания Black Myth Wukong уже в пути. В твите, опубликованном ранее сегодня на официальном аккаунте игры X/Twitter, Game Science поблагодарила игроков за терпение и сообщила, что теперь, когда мастер-диск Black Myth Wukong «готов», «физические издания PS5» выйдут скоро.

Помимо физического релиза, также было объявлено о стратегическом сотрудничестве между BYD и Game Science (разработчиком игры). Согласно объявлениям, это сотрудничество направлено на продвижение и сохранение китайской культуры в мире. В частности, исторические артефакты и древние здания Китая будут сканироваться в цифровом виде, чтобы способствовать будущим усилиям по реставрации.

Black Myth Wukong имела огромный успех с момента своего запуска, продав 20 миллионов копий только за первый месяц. Это редкое достижение в игровом мире и показывает, насколько много внимания привлекает игра. Игра покорила сердца геймеров своей великолепной графикой, насыщенным игровым процессом и вдохновением из китайской мифологии.

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
CRAZY rock GAME

Они бы лучше оптимизацию делали, кто ее будет за 7.000 покупать в таком состоянии

1
Dmitriy Rusty

темнеменее покупают)) дураков на земле лет на тысячу ещё хватит)

-1
Freund Benno

Все прекрасно работает, о чем ты?

0
-zotik-

О а их не было?

0