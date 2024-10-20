PS5-версия Black Myth Wukong скоро получит физические издания

Физические издания Black Myth Wukong уже в пути. В твите, опубликованном ранее сегодня на официальном аккаунте игры X/Twitter, Game Science поблагодарила игроков за терпение и сообщила, что теперь, когда мастер-диск Black Myth Wukong «готов», «физические издания PS5» выйдут скоро.

Помимо физического релиза, также было объявлено о стратегическом сотрудничестве между BYD и Game Science (разработчиком игры). Согласно объявлениям, это сотрудничество направлено на продвижение и сохранение китайской культуры в мире. В частности, исторические артефакты и древние здания Китая будут сканироваться в цифровом виде, чтобы способствовать будущим усилиям по реставрации.

Black Myth Wukong имела огромный успех с момента своего запуска, продав 20 миллионов копий только за первый месяц. Это редкое достижение в игровом мире и показывает, насколько много внимания привлекает игра. Игра покорила сердца геймеров своей великолепной графикой, насыщенным игровым процессом и вдохновением из китайской мифологии.