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Black Myth: Wukong 20.08.2024
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези
8.5 1 284 оценки

Раскрыта стоимость разработки Black Myth: Wukong. Китайский экшен обошелся значительно дешевле большинства западных игр

Gutsz
Новости

Динамичная ролевая игра Black Myth: Wukong от китайской студии Game Science произвела настоящий фурор, когда вышла на ПК и PlayStation 5 в августе этого года. Одиночный проект, ориентированный на сложный игровой процесс и захватывающий сюжет, неожиданно для многих собрал многомиллионную аудиторию геймеров. Согласно последним данным, общие продажи Black Myth: Wukong уже превысили 20 миллионов копий, а прибыль от игры составила около миллиарда долларов. Это невероятный успех для дебютной игры, особенно если учесть актуальную информацию о стоимости её разработки.

По слухам, продажи Black Myth: Wukong уже превысили 20 млн копий, а первое DLC выйдет в начале 2025 года

В рамках публичного отчёта на 3-й Всемирной выставке цифровой торговли Китая представители студии Game Science объявили о затратах на создание проекта уровня Black Myth: Wukong. Разработчики отметили, что игра стала большим успехом как в коммерческом, так и в творческом плане. Изначально проект создавался практически на энтузиазме небольшой команды с минимальными вложениями. После публичного анонса и демонстрации прототипа удалось привлечь дополнительные инвестиции, а команду разработчиков значительно увеличить. В итоге на производство Black Myth: Wukong было потрачено более 300 миллионов юаней (43 миллиона долларов США).

Стоимость разработки Black Myth: Wukong оказалась значительно ниже, чем у большинства современных западных игр. В среднем на производство крупных экшен-игр выделяется около 100-200 миллионов долларов. Game Science удалось создать высококачественную игру за меньшие деньги, которая была превосходно принята игроками.

Причины низкой стоимости разработки Black Myth: Wukong остаются не до конца ясными. Одной из вероятных причин могут быть особые льготы, предоставленные Game Science китайским правительством. Согласно отчёту разработчиков, только в 2023 году они смогли сэкономить около 4 миллионов долларов на налогах благодаря программе по поддержке высоких технологий в стране.

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Комментарии: 19
Ваш комментарий
Lyс

Просто обошлись без повесточного отдела и отдела по монетизации

21
erkins007

Вот тоже хотел это написать. В современных западных студиях половина персонала это паразиты, от наличия которых игра становится не лучше, а хуже.

4
HappyWylde

оказывается так можно но на Западе до таких не дошло

1
wianewa

А ещё китайцы работают за миску риса и по 12+ часов, для них это норма.

-2
Ezdeaz wianewa

хочешь как они?=)

-1
Stasonich_spb

Разрабы Смуты уложились в 6 лямов баксов,тоже благодаря отсутствию повесточного отдела?!

-1
MunchkiN 616

в китае вроде работа дешевле стоит поэтому все делается в основном в китае.

4
Pr00n

программеры, мне кажется, там не копейки получают.

0
vertehwost

ну дак в китае и деньги , и оплаты другие

1
Evialroot

Сэкономили около 8 млн. долл. , которые у них затребовала повесточная помойка Baby Inc.

1
WishMe1uck

Правильно давайте западные компании нагибать дальше. Хотелось бы такой успех от русской команды увидеть (да я знаю про SM2)

0
Pr00n

а кого ты нагибал, что бы дальше нагибать?))) Смотри, а то прийдется перед китайским хозяином нагибаться, а они не такие вежливые как европейцы, входят без смазки и стука))) А русы против ящеров чем не успех?)))

-2
Пользователь ВКонтакте

А говорят в Китае запрещены говорящие животные! // Максим Шипман

0
Свароог
-3
Pr00n

Конечно, его сделал ИИ, а пару работяг из подвала тупо полирнули)))).

-3