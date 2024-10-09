Раскрыта стоимость разработки Black Myth: Wukong. Китайский экшен обошелся значительно дешевле большинства западных игр

Динамичная ролевая игра Black Myth: Wukong от китайской студии Game Science произвела настоящий фурор, когда вышла на ПК и PlayStation 5 в августе этого года. Одиночный проект, ориентированный на сложный игровой процесс и захватывающий сюжет, неожиданно для многих собрал многомиллионную аудиторию геймеров. Согласно последним данным, общие продажи Black Myth: Wukong уже превысили 20 миллионов копий, а прибыль от игры составила около миллиарда долларов. Это невероятный успех для дебютной игры, особенно если учесть актуальную информацию о стоимости её разработки.

В рамках публичного отчёта на 3-й Всемирной выставке цифровой торговли Китая представители студии Game Science объявили о затратах на создание проекта уровня Black Myth: Wukong. Разработчики отметили, что игра стала большим успехом как в коммерческом, так и в творческом плане. Изначально проект создавался практически на энтузиазме небольшой команды с минимальными вложениями. После публичного анонса и демонстрации прототипа удалось привлечь дополнительные инвестиции, а команду разработчиков значительно увеличить. В итоге на производство Black Myth: Wukong было потрачено более 300 миллионов юаней (43 миллиона долларов США).

Стоимость разработки Black Myth: Wukong оказалась значительно ниже, чем у большинства современных западных игр. В среднем на производство крупных экшен-игр выделяется около 100-200 миллионов долларов. Game Science удалось создать высококачественную игру за меньшие деньги, которая была превосходно принята игроками.

Причины низкой стоимости разработки Black Myth: Wukong остаются не до конца ясными. Одной из вероятных причин могут быть особые льготы, предоставленные Game Science китайским правительством. Согласно отчёту разработчиков, только в 2023 году они смогли сэкономить около 4 миллионов долларов на налогах благодаря программе по поддержке высоких технологий в стране.