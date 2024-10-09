Раскрыта стоимость разработки Black Myth: Wukong. Китайский экшен обошелся значительно дешевле большинства западных игр

Динамичная ролевая игра Black Myth: Wukong от китайской студии Game Science произвела настоящий фурор, когда вышла на ПК и PlayStation 5 в августе этого года. Одиночный проект, ориентированный на сложный игровой процесс и захватывающий сюжет, неожиданно для многих собрал многомиллионную аудиторию геймеров. Согласно последним данным, общие продажи Black Myth: Wukong уже превысили 20 миллионов копий, а прибыль от игры составила около миллиарда долларов. Это невероятный успех для дебютной игры, особенно если учесть актуальную информацию о стоимости её разработки.
В рамках публичного отчёта на 3-й Всемирной выставке цифровой торговли Китая представители студии Game Science объявили о затратах на создание проекта уровня Black Myth: Wukong. Разработчики отметили, что игра стала большим успехом как в коммерческом, так и в творческом плане. Изначально проект создавался практически на энтузиазме небольшой команды с минимальными вложениями. После публичного анонса и демонстрации прототипа удалось привлечь дополнительные инвестиции, а команду разработчиков значительно увеличить. В итоге на производство Black Myth: Wukong было потрачено более 300 миллионов юаней (43 миллиона долларов США).
Стоимость разработки Black Myth: Wukong оказалась значительно ниже, чем у большинства современных западных игр. В среднем на производство крупных экшен-игр выделяется около 100-200 миллионов долларов. Game Science удалось создать высококачественную игру за меньшие деньги, которая была превосходно принята игроками.
Причины низкой стоимости разработки Black Myth: Wukong остаются не до конца ясными. Одной из вероятных причин могут быть особые льготы, предоставленные Game Science китайским правительством. Согласно отчёту разработчиков, только в 2023 году они смогли сэкономить около 4 миллионов долларов на налогах благодаря программе по поддержке высоких технологий в стране.
Просто обошлись без повесточного отдела и отдела по монетизации
Вот тоже хотел это написать. В современных западных студиях половина персонала это паразиты, от наличия которых игра становится не лучше, а хуже.
оказывается так можно но на Западе до таких не дошло
А ещё китайцы работают за миску риса и по 12+ часов, для них это норма.
хочешь как они?=)
Разрабы Смуты уложились в 6 лямов баксов,тоже благодаря отсутствию повесточного отдела?!
в китае вроде работа дешевле стоит поэтому все делается в основном в китае.
программеры, мне кажется, там не копейки получают.
ну дак в китае и деньги , и оплаты другие
Сэкономили около 8 млн. долл. , которые у них затребовала повесточная помойка Baby Inc.
Правильно давайте западные компании нагибать дальше. Хотелось бы такой успех от русской команды увидеть (да я знаю про SM2)
а кого ты нагибал, что бы дальше нагибать?))) Смотри, а то прийдется перед китайским хозяином нагибаться, а они не такие вежливые как европейцы, входят без смазки и стука))) А русы против ящеров чем не успех?)))
А говорят в Китае запрещены говорящие животные! // Максим Шипман
Конечно, его сделал ИИ, а пару работяг из подвала тупо полирнули)))).