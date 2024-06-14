Разработчики Black Myth: Wukong, как сообщается, отказались платить 7 миллионов долларов SweetBaby Inc.

По сообщениям китайских СМИ, Game Science, студия разработки Black Myth: Wukong, отказалась от того, что определяется как настоящее «вымогательство» 7 миллионов долларов от консалтинговой фирмы Sweet Baby Inc., и именно по этой причине стал объектом сексистских нападок и оскорблений с момента запуска первого рекламного видеоролика игры.
Причина, по которой команда, стоящая за Black Myth: Wukong, подвергалась постоянным сексистским нападкам и клевете с момента их первого рекламного ролика, заключается в том, что они последовательно отказывались от руководства по политкорректности и отвергали грабительские гонорары за руководство, которые требовали эти команды политкорректности.
Команды разработчиков отказываются общаться с этими группами и отвергают их вмешательство. Самое главное, они отказываются платить непомерные гонорары за руководство. Это прямая причина, по которой их атакуют и оклеветывают.
"Прогрессивный" рэкет)))
И при этом гадам ничего за это не будет
Ничего личного, просто бизнес.
Игра по китайскому эпосу о царе обезьян разработанная в Китае, где явно разберутся сами кто как должен выглядеть и для какой аудитории оно рассчитано.
Ты чего обезьяну срочно надо делать черной, ой нет, это же расизм. Но надо сопартийцев срочно перекрасить, всех!
Это лучший рекламный пост игры, который я пока видел. Куплено.
Респект таким разработчикам, не позволили испортить их игру. В очередной раз вскрылось, что эти умалишённые меньшинства не столько за идею борются, сколько из-за жадности к деньгам.
У меня только один вопрос: почему такое допускается? Где закон и защита чести пострадавших от действие SJW активистов? Ах, стрелочка не поворачивается, да? То есть когда, типа, ущемляют это сброд – то преследуют людей и организации, и грозятся чуть ли не тюремными сроками с огромными штрафами; но, как только эта падаль начинает откровенную компанию клеветы и, бывает, доведение людей до суицида (Алек Холовка) – то Фемида отмалчивается сразу, да?
Я лишь надеюсь, что эти твари когда-нибудь получат по заслугам.
7 лямов за что? "добавьте негров, гг жэншчына, злодей - белый мужик" - за это? ох...конторка.
Откат, что бы не гнобили, иначе сотни разгромных статей от игрожуров.
Sweet Baby Inc должна быть ликвидирована и подобные ей.
нихрена себе сколько стоит услуга по замене двух строчек диалога и подвигать ползунок на цвете кожи
Так они сами ничего и не делают, только говорят "Добавьте строчки диалога и ползунок для цвета кожи. С вас миллион за консультацию".
Как вообще простая аутсорс-конторка может себе это позволять? А разработчики почему это ей позволяют?
Как можно придраться к сексизму в игре, где ГГ - обезьяна? Может им сделать обезьяну женского пола и жирной, чтоб потроллить этих фемок?
А политкорректность - это вообще для слабаков.
Очевидно же, обезьяна не черная.
Звучит иронично
Я так понимаю все эти свитинки -это такие типа вымогатели, не добавишь тридвараса в игру, мы тебя захейтим по всему инету. Так что ли?
За то, что они портят вашу игру, вам еще нужно им заплатить? Ушлые ребята решили монетизировать "отмену". Интересно, как выкручиваются разрабы "Kingdom Come 2"?..
Никак, они ещё на первой части поняли что активисты ни на что не влияют
Надеюсь, но в 2018 все было еще не так плохо, и BLM еще не придумали. Скрестим пальцы, чтобы не добавили черных эльфов))
Разработчики сказали этим даунам учить историю.
А я бы сделал бы двух гейских мартышек и им отчитался для зоопарка)))
Каким нападкам они подвергались? Впервые слышу. Даже интересно стало, игра максимально про геймплей, главный герой вообще не человек, что ей можно предъявить такого повесточного?
молодцы так держать!!!!!
а мы поддержим покупкой
У SweetBaby Inc. есть одна задача... Превратить рай в ад :D
Смущает, что они ХОТЕЛИ воспользоваться их "услугами". Просто в цене не сошлись. Так что не стоит их боготворить.
Фига у них расценки.
Каким фигом можно внедрить повестку в игру про обезьяну?? Сделав его геем/трансом ? :/
Там такая ссылка, что переходить даже страшновато.
Что там вообще можно от бэбиинкать за 7 лямов к тому же? Не поманимаю....
не будет черных обезьян трансгендеров? хотя стоп
зато за денуво отвалили больше в игру не верят просто они // Андрей Павлов
Но дерьмуву оплатить им это не помешало