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Black Myth: Wukong 20.08.2024
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези
7.6 263 оценки

Разработчики Black Myth: Wukong, как сообщается, отказались платить 7 миллионов долларов SweetBaby Inc.

monk70
Новости

По сообщениям китайских СМИ, Game Science, студия разработки Black Myth: Wukong, отказалась от того, что определяется как настоящее «вымогательство» 7 миллионов долларов от консалтинговой фирмы Sweet Baby Inc., и именно по этой причине стал объектом сексистских нападок и оскорблений с момента запуска первого рекламного видеоролика игры.

Причина, по которой команда, стоящая за Black Myth: Wukong, подвергалась постоянным сексистским нападкам и клевете с момента их первого рекламного ролика, заключается в том, что они последовательно отказывались от руководства по политкорректности и отвергали грабительские гонорары за руководство, которые требовали эти команды политкорректности.

Команды разработчиков отказываются общаться с этими группами и отвергают их вмешательство. Самое главное, они отказываются платить непомерные гонорары за руководство. Это прямая причина, по которой их атакуют и оклеветывают.

99
34
Комментарии: 34
Ваш комментарий
tvorog8088

"Прогрессивный" рэкет)))

45
vertehwost

И при этом гадам ничего за это не будет

21
H0micide

Ничего личного, просто бизнес.

-2
Just-a-your-King

Игра по китайскому эпосу о царе обезьян разработанная в Китае, где явно разберутся сами кто как должен выглядеть и для какой аудитории оно рассчитано.

32
Rograx

Ты чего обезьяну срочно надо делать черной, ой нет, это же расизм. Но надо сопартийцев срочно перекрасить, всех!

3
Raphtallia
Команды разработчиков отказываются общаться с этими группами и отвергают их вмешательство.
32
Кей Овальд

Это лучший рекламный пост игры, который я пока видел. Куплено.

29
Jack Oneel

Респект таким разработчикам, не позволили испортить их игру. В очередной раз вскрылось, что эти умалишённые меньшинства не столько за идею борются, сколько из-за жадности к деньгам.

20
RavinSakara

У меня только один вопрос: почему такое допускается? Где закон и защита чести пострадавших от действие SJW активистов? Ах, стрелочка не поворачивается, да? То есть когда, типа, ущемляют это сброд – то преследуют людей и организации, и грозятся чуть ли не тюремными сроками с огромными штрафами; но, как только эта падаль начинает откровенную компанию клеветы и, бывает, доведение людей до суицида (Алек Холовка) – то Фемида отмалчивается сразу, да?

Я лишь надеюсь, что эти твари когда-нибудь получат по заслугам.

16
ZackSnyder

7 лямов за что? "добавьте негров, гг жэншчына, злодей - белый мужик" - за это? ох...конторка.

10
Wolframium13

Откат, что бы не гнобили, иначе сотни разгромных статей от игрожуров.

0
6363

Sweet Baby Inc должна быть ликвидирована и подобные ей.

7
Kamishini1993

нихрена себе сколько стоит услуга по замене двух строчек диалога и подвигать ползунок на цвете кожи

6
Gords

Так они сами ничего и не делают, только говорят "Добавьте строчки диалога и ползунок для цвета кожи. С вас миллион за консультацию".

3
AndralStormborn

Как вообще простая аутсорс-конторка может себе это позволять? А разработчики почему это ей позволяют?

Как можно придраться к сексизму в игре, где ГГ - обезьяна? Может им сделать обезьяну женского пола и жирной, чтоб потроллить этих фемок?

А политкорректность - это вообще для слабаков.

5
M0208

Очевидно же, обезьяна не черная.

0
Dr Acula M0208

Звучит иронично

0
johndark

Я так понимаю все эти свитинки -это такие типа вымогатели, не добавишь тридвараса в игру, мы тебя захейтим по всему инету. Так что ли?

4
BrokVud

За то, что они портят вашу игру, вам еще нужно им заплатить? Ушлые ребята решили монетизировать "отмену". Интересно, как выкручиваются разрабы "Kingdom Come 2"?..

3
erkins007

Никак, они ещё на первой части поняли что активисты ни на что не влияют

2
BrokVud erkins007

Надеюсь, но в 2018 все было еще не так плохо, и BLM еще не придумали. Скрестим пальцы, чтобы не добавили черных эльфов))

0
Baniyak

Разработчики сказали этим даунам учить историю.

2
-zotik-

А я бы сделал бы двух гейских мартышек и им отчитался для зоопарка)))

2
ГАЗ-М20

Каким нападкам они подвергались? Впервые слышу. Даже интересно стало, игра максимально про геймплей, главный герой вообще не человек, что ей можно предъявить такого повесточного?

2
WerGC

молодцы так держать!!!!!

а мы поддержим покупкой

2
OPTIME

У SweetBaby Inc. есть одна задача... Превратить рай в ад :D

2
H0micide

Смущает, что они ХОТЕЛИ воспользоваться их "услугами". Просто в цене не сошлись. Так что не стоит их боготворить.

2
alecseus

Фига у них расценки.

1
SexualHarassmentPanda

Каким фигом можно внедрить повестку в игру про обезьяну?? Сделав его геем/трансом ? :/

0
Aellie
По сообщениям

Там такая ссылка, что переходить даже страшновато.

0
ZADIRA2

Что там вообще можно от бэбиинкать за 7 лямов к тому же? Не поманимаю....

0
Royer

не будет черных обезьян трансгендеров? хотя стоп

0
Пользователь ВКонтакте

зато за денуво отвалили больше в игру не верят просто они // Андрей Павлов

0
ckott4

Но дерьмуву оплатить им это не помешало

-3