Разработка Black Myth: Wukong стала настоящим испытанием для студии Game Science

Black Myth: Wukong, предстоящая экшен-ролевая игра, основанная на классическом китайском романе «Путешествие на Запад», - одна из самых ожидаемых игр этого года. И все это время руководство студии, как оказалось, вынуждено прилагать максимум усилий, чтобы создать игру, которая смогла бы оправдать ожидания геймеров.

В интервью британскому изданию The Guardian Тед, руководитель Game Science, рассказал, что создание своей первой крупной игры для ПК и консолей стало для них настоящим вызовом.

Мы находимся под большим давлением. Мы впервые работаем над игрой для ПК и консолей, к тому же мы новая студия, поэтому хотим поблагодарить вас за то, как снисходительно относится к нам игроки и рынок, их энтузиазм воодушевляет нас. Но китайский менталитет таков, что мы всегда стараемся смотреть на риск - и поэтому, когда перед нами такой огромный стимул, лучшее, что мы можем сделать, это приложить максимум усилий, чтобы оправдать ожидания игроков... и предельно честно общаться с ними.

Геймплей Black Myth: Wukong во многом схож с проектами из серии Souls. Игроки возьмут на себя роль Избранного, отправившегося в полное испытаний и чудес странствие. Ваша миссия — раскрыть скрытые тайны славной легенды прошлого, раскрывая темную правду.

Black Myth: Wukong выйдет 20 августа 2024 года на ПК и PlayStation 5. В игре будут субтитры на русском языке. Версия для Xbox Series S|X также находится в разработке, но появится позже.