Слух: Black Myth: Wukong может выйти на Nintendo Switch 2

По данным инсайдера, Black Myth: Wukong готовится к выходу на Nintendo Switch 2. Информацией поделился известный инсайдер NateTheHate, обсудивший планы Nintendo перед ближайшим Nintendo Direct: Partner Showcase, который пройдет 5 февраля.

По его словам, экшен от студии Game Science точно появится на новой консоли Nintendo, хотя он и не уверен, что анонс состоится именно в рамках грядущей презентации. Тем не менее инсайдер подчеркивает, что в релизе на Switch 2 он практически не сомневается.

Black Myth: Wukong стал одним из главных хитов 2024 года: игра разошлась тиражом в десятки миллионов копий и была признана лучшим экшеном года на The Game Awards 2024. Проект, вдохновленный классическим романом «Путешествие на Запад», быстро завоевал мировую популярность.