Слух: эмбарго на превью Black Myth: Wukong спадет 17-го июня; в июле может выйти публичная демо-версия игры

Lunatic Ignus, азиатский инсайдер, который ранее правильно слил дату выхода нового трейлера Black Myth: Wukong, сообщил о том, что эмбарго на публикацию превью об игре спадет уже 17 июня.
В превью журналисты поделятся своими впечатлениями от 2,5 часовой демо-версии игры, в которой было представлено 10 боссов, из которых 2 были очень сложными. Действие демо-версии разворачивалось на уровне "Гора Черного Ветра".
Так же инсайдер сообщил, что студия может выпустить публичную демо-версию игры уже в июле. Тем не менее, он уточнил пока что не может точно подтвердить эту информацию, поскольку окончательная дата выхода демо-версии еще не утверждена - есть даже вероятность того, что она выйдет уже в этом месяце.
Black Myth: Wukong выйдет 20 августа на PC и PS5. Версии для Xbox Series X/S задержатся.
Если демка будет, то разрабы начинают за здравие. А то люди уже распереживались от денуво, а теперь хотя бы сами проверят работоспособность игры раз так боятся))
То что нет демки у игры - всегда было отговоркой для людей которые хотят в основном бесплатно.
Не спорю,что она есть и это уже для меня хорошо,но вот что то резик 8 с его демо версией всё равно хренососили за денуво. // Влад Винчестер
За денуво в большей мере хренососят за то, что она может на цене сказываться и это неплохая такая монополия, ибо круче денуво нет ничего. Они какой ценник захотели, такой и поставили(в разумных пределах), а заказчику приходится соглашаться, ибо выбора то и нет. И я, в целом то, согласен.
А это классика. Все, что дороже пачки чипсов, не стоит потраченных денег, это тут база такая)
Но с демкой и вправду лучше все равно всем. Это, как минимум, уважение от разрабов. Но лично мне нормально и так, и так. Я за все время ещё не купил ни одну игру, о которой пожалел бы как денег, так и времени. А тем, кто хавает все подряд, естественно будет сложно в покупках.
Жду игру, предзаказ уже сделал, выглядит очень интересно и впечатляюще, особенно на фоне соулсов от фромов.
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