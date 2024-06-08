Смотрим эпичный трейлер экшена Black Myth: Wukong с Summer Game Fest 2024

Утечка от авторитетного инсайдера с ником ignusthewise подтвердилась. Разработчики из студии Game Science представили не слишком длинный, но все же весьма зрелищный трейлер Black Myth: Wukong. Ролевой экшен, основный на китайской мифологии и культовым произведением "Путешествием на Запад" уже доступен для предзаказа вместе с различными бонусами, а также получит коллекционное издание с фигуркой главного героя.
Кинематографичный ролик Black Myth: Wukong намекает, что игроков ждет довольно мрачный сеттинг и множество битв с огромными монстрами из азиатского фольклора. Проект доступен в еще двух издания, помимо стандартного. Разработчики заявили о Deluxe Edition и Collector's Edition, который получат, как цифровые, так и физические версии. Каждый из них предложит игрокам специальные внутриигровые бонусы, включая оружие и экипровку. Обладатели физических издания могут расчитывать уже на такие приятные вещи, как фигурки, значки, стилбук и многое другое.
Black Myth: Wukong будет доступна для игры уже 20 августа на ПК и PlayStation 5. Выход игры на консолях Xbox Series S|X откладывается на неопределенный срок. Разработчикам нужно больше времени для оптимизации проекта под эти платформы.
типа годоварика гама? махыч и большие боссы
Типа Dark Souls // Георгий Маршалл