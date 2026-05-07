Состоялся выход открытой бета-версии WukongMP SDK для создания мультиплеерных серверов в Black Myth: Wukong

Команда разработчиков ReadyM объявила о запуске публичного открытого бета-тестирования инструментария WukongMP SDK. Этот набор инструментов предназначен для создания пользовательских выделенных многопользовательских серверов в ролевой игре Black Myth: Wukong, продажи которой по всему миру превысили 20 млн копий. Ранее доступ к функционалу был ограничен закрытым тестированием, но начиная с 6 мая 2026 года опробовать возможности создания модификаций может каждый желающий.

Во время раннего доступа энтузиасты уже успели реализовать 1 полностью рабочую сборку боевой системы на реальных серверах. Среди созданных механик присутствуют идеальное уклонение, парирование, отступление и механика оглушения в боях формата 1 на 1 между игроками. С помощью нового инструментария владельцы серверов могут настраивать изменения в инвентаре, систему наград и пользовательские команды для администраторов, например, для мгновенного повышения уровня или добавления усилений для 1 или 10 персонажей одновременно.

Для обмена опытом и сообщения об ошибках была запущена 1 новая централизованная система форумов. В ближайшие 2 или 3 дня разработчики планируют выпустить базовые игровые режимы для сражений между игроками и совместного прохождения для 2 и более игроков на платформе GitHub. Также создатели открыли доступ к официальной документации, которая позволяет пользователям вносить свой вклад в развитие проекта и предлагать улучшения.