Создатели Black Myth: Wukong и McDonald's в Китае запустили масштабную коллаборацию к Празднику середины осени

Китайское подразделение McDonald’s и создатели Black Myth: Wukong запустили совместную акцию, приуроченную к Празднику середины осени.

С 23 сентября по 21 октября в 7100 ресторанах сети по всей стране будут доступны тематические наборы еды с упаковкой, оформленной в стиле экшен-RPG. В специальный комплект также включён халат по мотивам игры. Рестораны McDonald’s в ряде городов Китая были оформлены в тематике Black Myth: Wukong, а в некоторых локациях открылись временные магазины с фирменной продукцией.

Акция вызвала значительный ажиотаж среди поклонников игры и коллекционеров: большинство наборов из первой партии уже распроданы, а их дефицит спровоцировал активность спекулянтов. Это одна из самых масштабных коллабораций между брендом быстрого питания и игровой индустрией в Китае.