Black Myth: Wukong 20.08.2024
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези
8.6 1 917 оценок

Создатели Black Myth: Wukong и McDonald's в Китае запустили масштабную коллаборацию к Празднику середины осени

AceTheKing AceTheKing

Китайское подразделение McDonald’s и создатели Black Myth: Wukong запустили совместную акцию, приуроченную к Празднику середины осени.

С 23 сентября по 21 октября в 7100 ресторанах сети по всей стране будут доступны тематические наборы еды с упаковкой, оформленной в стиле экшен-RPG. В специальный комплект также включён халат по мотивам игры. Рестораны McDonald’s в ряде городов Китая были оформлены в тематике Black Myth: Wukong, а в некоторых локациях открылись временные магазины с фирменной продукцией.

Акция вызвала значительный ажиотаж среди поклонников игры и коллекционеров: большинство наборов из первой партии уже распроданы, а их дефицит спровоцировал активность спекулянтов. Это одна из самых масштабных коллабораций между брендом быстрого питания и игровой индустрией в Китае.

WerGC

золотое дно

Makoto Tadzumi

Найс, уже из обезьяна бургеры делают. Это сильно.

Just-a-your-King

Зато у нас был Хелоу китти!

Правда котлета там была хрень порошковая(

Shadowboxer

Сейчас вся современная еда такая, лютый мусор

ka27
-zotik-

Так и не понял из чего котлета, на вкус безвкусная)) да и г@вно розовое потом было🤣

SgtMahoney
большинство наборов из первой партии уже распроданы, а их дефицит спровоцировал активность спекулянтов

That says a lot about society

