Спустя год Black Myth: Wukong добралась до Xbox Series S|X

После года ожидания разработчики Game Science сообщили, что Black Myth: Wukong стала доступна на консолях Xbox Series S|X.

В честь выхода Black Myth: Wukong на Xbox Series S|X компания Microsoft опубликовала на официальном канале Xbox новый трейлер, дающий общее представление о том, что может предложить игра.

Black Myth: Wukong — это экшен-RPG, вдохновлённый китайской мифологией. Сюжет основан на «Путешествии на Запад», одном из четырёх великих классических романов китайской литературы.

Изначально Black Myth: Wukong вышла на ПК и PS5.