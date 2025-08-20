ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Black Myth: Wukong 20.08.2024
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези
8.6 1 867 оценок

Спустя год Black Myth: Wukong добралась до Xbox Series S|X

monk70 monk70

После года ожидания разработчики Game Science сообщили, что Black Myth: Wukong стала доступна на консолях Xbox Series S|X.

Gamescom 2025 завершился анонсом Black Myth: Zhong Kui от создателей Black Myth: Wukong

В честь выхода Black Myth: Wukong на Xbox Series S|X компания Microsoft опубликовала на официальном канале Xbox новый трейлер, дающий общее представление о том, что может предложить игра.

Black Myth: Wukong — это экшен-RPG, вдохновлённый китайской мифологией. Сюжет основан на «Путешествии на Запад», одном из четырёх великих классических романов китайской литературы.

Изначально Black Myth: Wukong вышла на ПК и PS5.

12
0
Комментарии: 0
Ваш комментарий