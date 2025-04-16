Свежий патч для Black Myth: Wukong добавил в игру NVIDIA DLSS 4 и Intel XeSS 2.0

Разработчики из студии Game Science выпустили крупное обновление для Black Myth: Wukong, получившее номер версии 1.0.16.18901. Патч от 14 апреля 2025 года пока что доступен только в Epic Games Store, но со временем он появится и на других платформах. Среди главных нововведений — поддержка новейших технологий масштабирования изображения: NVIDIA DLSS 4.0 и Intel XeSS 2.0.

Благодаря интеграции DLSS 4.0, владельцы видеокарт NVIDIA смогут воспользоваться более чёткой супер-разрешающей обработкой и функцией генерации промежуточных кадров, активируемой в настройках. Владельцы графики Intel также не остались в стороне: XeSS 2.0 приносит аналогичную технологию для линейки Intel Arc.

Полный список изменений и примечаний к патчу 1.0.16.18901

Перед установкой обновления:

Из-за особенностей механизма обновления платформы, потребуется зарезервировать часть дискового пространства для временных файлов патча.

Если в игре установлены модификации, они могут вызвать проблемы совместимости: ошибки запуска, загрузки сохранений или сбои во время игры. Рекомендуется удалить моды и проверить целостность файлов игры перед запуском после обновления.

При возникновении чрезмерно большого размера патча, зависаний или сбоев во время установки, стоит обратиться к FAQ по установке и патчам на официальном сайте.

Обновление может потребовать перекомпиляции шейдеров. Если игра вылетает при компиляции, следует перезапустить её и дождаться завершения процесса или пропустить компиляцию через настройки. Подробнее — в графическом FAQ.

Ключевые изменения:

Добавлена поддержка тайского языка .

. Интеграция NVIDIA DLSS 4.0 :

Повышенное качество изображения за счёт улучшенного алгоритма масштабирования.

Поддержка Multi-Frame Generation (генерация промежуточных кадров) доступна в настройках на совместимом оборудовании.

: Повышенное качество изображения за счёт улучшенного алгоритма масштабирования. Поддержка (генерация промежуточных кадров) доступна в настройках на совместимом оборудовании. Интеграция Intel XeSS 2.0:

Включает поддержку Frame Generation, также доступной через меню настроек на видеокартах Intel Arc.

Исправления ошибок:

Устранена ошибка, при которой персонаж Destined One не мог выполнить второе действие в комбо-приёме Varied Combo, если первое действие завершалось уклонением (Dodge / Perfect Dodge) и применением заклинаний типа Immobilize или определённых духовных умений.

Обновление делает Black Myth: Wukong одной из первых игр, официально поддерживающих XeSS 2.0, а также одной из немногих, где реализована полноценная интеграция DLSS 4-й версии на официальном уровне. Пока патч недоступен в Steam, точные сроки выхода на этой платформе не называются.