Black Myth: Wukong 20.08.2024
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези
8.5 2 057 оценок

Tencent усиливает контроль над создателями франшизы Black Myth: Wukong

Gruz_ Gruz_

Китайский технологический гигант Tencent значительно укрепил свое влияние в студии Game Science, увеличив долю владения с 5% до 24%. Это расширение стало возможным благодаря полному выкупу активов компании Hero Games, которая выступала первоначальным инвестором разработчиков. В результате сделки Tencent приобрела статус единственного внешнего акционера студии.

Невероятные показатели дебютного AAA-проекта студии — экшена Black Myth: Wukong, продажи которого превысили 20 миллионов копий за первые четыре недели, заставили Tencent действовать решительно. Видя в игре один из главных хитов современности, корпорация поспешила взять студию Game Science под более плотный контроль, выкупив доступные на рынке доли и сосредоточив управление в своих руках.

На фоне смены структуры собственников Game Science уже сосредоточилась на расширении своей игровой вселенной. Следующим проектом команды станет Black Myth: Zhong Kui. Новая игра, основанная на китайской мифологии о «повелителе демонов», станет вторым важным шагом в развитии франшизы и, как ожидается, получит мощную техническую поддержку со стороны Tencent.

Sasha12345789

Не знаю че столько хайпа вокруг этой игры. Сеня хватило на 2 часа. играть за немытого бибизяна удовольствия не доставило-ну отвратительный же ГГ, разве нет? А смотреть на него нужно постоянно

Японка
Апчхий

Ну всё, вставили по полной, главное теперь не сломать...

Niт6iтЛиsт4n

вчера на весь день в него залип. и это великолепный соулс. интересная сюжетка нормальная подача довольно отзывчивое управление но самое главное проработка местности. идёшл по лесу и и понимаешь что ты действительно влесу всё на своих местах камни кустарники ветки листья даже живность бегает. в общем мне лично пока что очень нравится.

sa1958

Давайте следующую часть.

