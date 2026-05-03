Tencent усиливает контроль над создателями франшизы Black Myth: Wukong

Китайский технологический гигант Tencent значительно укрепил свое влияние в студии Game Science, увеличив долю владения с 5% до 24%. Это расширение стало возможным благодаря полному выкупу активов компании Hero Games, которая выступала первоначальным инвестором разработчиков. В результате сделки Tencent приобрела статус единственного внешнего акционера студии.

Невероятные показатели дебютного AAA-проекта студии — экшена Black Myth: Wukong, продажи которого превысили 20 миллионов копий за первые четыре недели, заставили Tencent действовать решительно. Видя в игре один из главных хитов современности, корпорация поспешила взять студию Game Science под более плотный контроль, выкупив доступные на рынке доли и сосредоточив управление в своих руках.

На фоне смены структуры собственников Game Science уже сосредоточилась на расширении своей игровой вселенной. Следующим проектом команды станет Black Myth: Zhong Kui. Новая игра, основанная на китайской мифологии о «повелителе демонов», станет вторым важным шагом в развитии франшизы и, как ожидается, получит мощную техническую поддержку со стороны Tencent.