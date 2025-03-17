Тираж экшена Black Myth: Wukong уже мог превысить 28 млн копий

Тираж Black Myth: Wukong уже мог превысить 28 млн копий, согласно статье о запуске анимационной трилогии по мотивам «Путешествия на Запад». Хотя сами разработчики не подтверждали эти цифры, информация появилась в публикации от Variety.
Ранее в начале года появилась информация, что продажи игры перевалили за 25 млн копий, однако и в тот раз никаких официальных заявлений не поступало.
Кроме того, Variety указывает, что Black Myth: Wukong принесла своим создателям 1,25 млрд долларов выручки, что стало еще одним подтверждением коммерческого успеха игры.
Возможно, эти потрясающие результаты сыграли свою роль в решении создать анимационную трилогию, над которой работает компания Star Collective.
Вот правильная обезьяна, а не какой-то Я суке
Ну так игра годная, не удивительно, что за такой промежуток времени целых 25 лямов копий купили.
Хотя, кому-то может и не зайти
В каком месте она годная??? Очередной сосайк китайский, что тут годного? Сплошная кривота и вторичность
а мог и не превысить
Но скроей да чем нет.
Мне в этой игре понравилось разнообразие противников и что боссы не стают обычными мобами.
Молодцы.
китайцы схавали ,абсолютно переоцененная игра
Молодцы.
Блин только скачать поставил)))Меня не посчитали)
Цифры продаж по регионам в студию.
Да там 90% продаж, это китай. 😄
У вальгаллы даже больше
индустрия настолько деградировала что "люди" уже готовы жрать подобное дерьмище тоннами, еще и добавки просят, причмокивая... Отвратительно