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Black Myth: Wukong 20.08.2024
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези
8.6 1 659 оценок

Тираж экшена Black Myth: Wukong уже мог превысить 28 млн копий

butcher69 butcher69

Тираж Black Myth: Wukong уже мог превысить 28 млн копий, согласно статье о запуске анимационной трилогии по мотивам «Путешествия на Запад». Хотя сами разработчики не подтверждали эти цифры, информация появилась в публикации от Variety.

Ранее в начале года появилась информация, что продажи игры перевалили за 25 млн копий, однако и в тот раз никаких официальных заявлений не поступало.

Продажи Black Myth: Wukong достигли 25 миллионов копий

Кроме того, Variety указывает, что Black Myth: Wukong принесла своим создателям 1,25 млрд долларов выручки, что стало еще одним подтверждением коммерческого успеха игры.

Возможно, эти потрясающие результаты сыграли свою роль в решении создать анимационную трилогию, над которой работает компания Star Collective.

8
14
Комментарии: 14
Ваш комментарий
Max Rolens

Вот правильная обезьяна, а не какой-то Я суке

12
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Ну так игра годная, не удивительно, что за такой промежуток времени целых 25 лямов копий купили.

Хотя, кому-то может и не зайти

10
Dasdag

В каком месте она годная??? Очередной сосайк китайский, что тут годного? Сплошная кривота и вторичность

-1
Искусственный интеллeкт
уже мог превысить

а мог и не превысить

3
Azimut zvuk

Но скроей да чем нет.

-2
Jensen

Мне в этой игре понравилось разнообразие противников и что боссы не стают обычными мобами.

2
sa1958

Молодцы.

1
KILLA06

китайцы схавали ,абсолютно переоцененная игра

1
Кей Овальд

Молодцы.

0
Azimut zvuk

Блин только скачать поставил)))Меня не посчитали)

0
hpi

Цифры продаж по регионам в студию.

0
Raphtallia

Да там 90% продаж, это китай. 😄

0
Лидер Assassin

У вальгаллы даже больше

0
Dasdag

индустрия настолько деградировала что "люди" уже готовы жрать подобное дерьмище тоннами, еще и добавки просят, причмокивая... Отвратительно

-1