Тираж экшена Black Myth: Wukong уже мог превысить 28 млн копий

Тираж Black Myth: Wukong уже мог превысить 28 млн копий, согласно статье о запуске анимационной трилогии по мотивам «Путешествия на Запад». Хотя сами разработчики не подтверждали эти цифры, информация появилась в публикации от Variety.

Ранее в начале года появилась информация, что продажи игры перевалили за 25 млн копий, однако и в тот раз никаких официальных заявлений не поступало.

Кроме того, Variety указывает, что Black Myth: Wukong принесла своим создателям 1,25 млрд долларов выручки, что стало еще одним подтверждением коммерческого успеха игры.

Возможно, эти потрясающие результаты сыграли свою роль в решении создать анимационную трилогию, над которой работает компания Star Collective.