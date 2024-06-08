ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Black Myth: Wukong 20.08.2024
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези
7.6 251 оценка

Царь обезьян под защитой: Black Myth Wukong будет использовать Denuvo

Lunersun
Новости

Создатели ожидаемого ролевого экшена Black Myth Wukong приняли решение защитить своё детище от пиратства с помощью печально известной системы Denuvo. Соответствующая информация появилась на странице игры в цифровом магазине Steam, что сразу же привлекло внимание геймерского сообщества.

Denuvo, несмотря на свою противоречивую репутацию, остаётся одной из самых эффективных антипиратских систем на рынке. В последние годы взломщикам всё реже удаётся обойти эту защиту, и многие свежие релизы остаются недоступными для пиратов в течение длительного времени, а то и навсегда.

Судя по всему, Black Myth Wukong рискует повторить судьбу других «неприступных» игр. Похоже, эпоха легендарных хакеров, способных в считанные дни или недели после релиза обходить любую защиту, безвозвратно ушла в прошлое. Denuvo, пусть и не идеальная, но все же надёжно охраняет интеллектуальную собственность разработчиков.

Конечно, решение использовать Denuvo наверняка вызовет неоднозначную реакцию у части игроков. Некоторые геймеры опасаются, что эта система защиты может негативно сказаться на производительности и стабильности игры, особенно на старте продаж. Подобные прецеденты уже случались в прошлом с другими громкими релизами.

Релиз Black Myth: Wukong намечен на 20 августа 2024 года на ПК и PS5. Владельцам Xbox S/X придётся подождать, так как выход на этих консолях откладывается на неопределённый срок, поскольку разработчикам нужно больше времени для оптимизации проекта под эти платформы.

-13
10
Комментарии: 10
Ваш комментарий
ugf16349

О, про эту игру забыл. С самого начала не ждал эту игру, игра выглядит непривлекательно.
Как защита может помочь продажам, я хз.

0
Пользователь ВКонтакте

👉🖕 // Vengel Bryde

-1
XeQTOR

Молодцы еще бы Сони додумались в свои игры защиту ставить что бы их игры не воровали на пк .

0
Simple Jack
-1
Миханик Шестеренкин

Оффка в помощь.

-1
Русик_96

наконец-то достойный соперник

-1
saa0891
-3
warp 37

Ничего страшного не вижу. Обычно Denuvo возникает негатив среди низших каст ПК-геймеров, которые воруют игры и пользуются в 2024 году компьютерами прошлого десятилетия.

У добропорядочных ПК-геймеров, покупающих игры и имеющих современные конфигурации, Denuvo проблем никаких не вызывает.

-16
Галлиус Ракс

"Циничен, субъективен, аполитичен, язвителен и любитель чёрного юмора." - тебе бы это на лбу писать, чтобы на тебя не то что в комментах на пегаче, но и в жизни никто не реагировал)

-5
saa0891
0