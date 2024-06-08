Царь обезьян под защитой: Black Myth Wukong будет использовать Denuvo

Создатели ожидаемого ролевого экшена Black Myth Wukong приняли решение защитить своё детище от пиратства с помощью печально известной системы Denuvo. Соответствующая информация появилась на странице игры в цифровом магазине Steam, что сразу же привлекло внимание геймерского сообщества.
Denuvo, несмотря на свою противоречивую репутацию, остаётся одной из самых эффективных антипиратских систем на рынке. В последние годы взломщикам всё реже удаётся обойти эту защиту, и многие свежие релизы остаются недоступными для пиратов в течение длительного времени, а то и навсегда.
Судя по всему, Black Myth Wukong рискует повторить судьбу других «неприступных» игр. Похоже, эпоха легендарных хакеров, способных в считанные дни или недели после релиза обходить любую защиту, безвозвратно ушла в прошлое. Denuvo, пусть и не идеальная, но все же надёжно охраняет интеллектуальную собственность разработчиков.
Конечно, решение использовать Denuvo наверняка вызовет неоднозначную реакцию у части игроков. Некоторые геймеры опасаются, что эта система защиты может негативно сказаться на производительности и стабильности игры, особенно на старте продаж. Подобные прецеденты уже случались в прошлом с другими громкими релизами.
Релиз Black Myth: Wukong намечен на 20 августа 2024 года на ПК и PS5. Владельцам Xbox S/X придётся подождать, так как выход на этих консолях откладывается на неопределённый срок, поскольку разработчикам нужно больше времени для оптимизации проекта под эти платформы.
О, про эту игру забыл. С самого начала не ждал эту игру, игра выглядит непривлекательно.
Как защита может помочь продажам, я хз.
👉🖕 // Vengel Bryde
Молодцы еще бы Сони додумались в свои игры защиту ставить что бы их игры не воровали на пк .
Оффка в помощь.
наконец-то достойный соперник
Ничего страшного не вижу. Обычно Denuvo возникает негатив среди низших каст ПК-геймеров, которые воруют игры и пользуются в 2024 году компьютерами прошлого десятилетия.
У добропорядочных ПК-геймеров, покупающих игры и имеющих современные конфигурации, Denuvo проблем никаких не вызывает.
"Циничен, субъективен, аполитичен, язвителен и любитель чёрного юмора." - тебе бы это на лбу писать, чтобы на тебя не то что в комментах на пегаче, но и в жизни никто не реагировал)