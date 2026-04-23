Ученые выяснили, почему геймеров так сильно тянет путешествовать по местам из видеоигр - во всем виноват геймплей

Индустрия развлечений знает немало примеров, когда цифровые миры давали колоссальный толчок реальному туризму. Мы видели это на примере Цусимы в Ghost of Tsushima, средневековых замках Чехии в Kingdom Come: Deliverance или живописных китайских локаций в Black Myth: Wukong. Чтобы объяснить это явление, китайские исследовали провели научное исследование всех аспектов данного феномена.

Ученные опубликовали свои результаты в научном журнале Humanities and Social Sciences Communications. Поводом для анализа послужил реальный кейс локации Сяоситянь (Храм Маленьких Небес) в провинции Шаньси, на культуре которой была основана часть приключений Короля Обезьян. До релиза Wukong этот комплекс в среднем принимал несколько сотен человек в сутки. Спустя месяц турпоток вырос на 50%, а во время национальных октябрьских праздников цифры взлетели в небеса. Храм привлек до 17 000 посетителей в день, зафиксировав годовой рост популярности региона на шокирующие 171%.

Чтобы объяснить механизмы такой неконтролируемой геймерской тяги к паломничеству, группа психологов провела гибридный опрос среди 3229 человек, которые до этого прошли Black Myth: Wukong. В своем исследовании они выявили 11 различных паттернов, из которых 7 напрямую коррелируют с эффектом игр. Оказалось, что просто восхищаться наследием архитектуры недостаточно для начала сборов чемоданов. Осознанная ценность и культурная привлекательность местности в голове человека почти никогда не побуждает геймеров бросить диван, преодолевать сложную логистику или тратить деньги на билеты.

Главным "толчком" к мгновенному паломничеству становится исключительно вспышка гордости, кратковременного фанатизма и интереса, рождающаяся через эмоциональные механизмы погружения в видеоигру: когда вы решали загадки с памятником или пытались разгадать его в игре, формируется эмоциональная и интерактивная связь, толкающая людей к туризму гораздо эффективнее познавательной тяги к изучению истории. Кроме того, ключевую роль в стимуле сыграло общение и чувство комьюнити. Многие просто отправлялись в поездки, подражая социальным связям, видя у других стримеров фотографии с реальных локаций любимой игры.

Согласно выводам ученых, разработчикам необходимо не просто переносить здания 1 к 1 в пиксели ради декорации, но и делать геймплей более вовлекающим в этих зонах. Формирующиеся у фанатов долгосрочное понимание ценностей наследия крайне важно для благотворительных программ и фондов, что в симбиозе делает партнерство туристического бизнеса и IT-отдела игровых студий крайне прибыльным решением на долгосрок для региональных властей по всему миру.