В июне Black Myth: Wukong получит свою первую скидку в размере 20%

Учитывая невероятный финансовый успех Black Myth: Wukong, почти год создатели игры не спешили с предоставлением на неё первой скидки, но уже скоро этот день настанет: студия Game Science официально сообщила о том, что в июне игра получит свою первую скидку.
По словам разработчиков, начиная с 20 июня и до 11 июля все цифровые издания игры получат скидку в размере 20% на всех платформах, поэтому тем, кто собирается приобрести игру, возможно стоит отложить свои планы на две недели.
Black Myth: Wukong доступна на PC и PS5, а 20 августа выйдет и на Xbox Series X/S.
Не слыханная щедрость в скобочках нет, при том что игре почти 1 год.
Activision moments
Блевотная игра. Лучше в Гульмана поиграйте, а не тратьте ресурс ssd, время и деньги на это недоразумение
У каждого свой вкус, для тебя блевотная, а кому-то нравится
Чёт маловато
Лет через десять 50% будет
Ну вот все и дождались.
как можно играть в такую oklzgge // Мирослав Лукин