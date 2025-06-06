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Black Myth: Wukong 20.08.2024
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези
8.6 1 751 оценка

В июне Black Myth: Wukong получит свою первую скидку в размере 20%

AceTheKing AceTheKing

Учитывая невероятный финансовый успех Black Myth: Wukong, почти год создатели игры не спешили с предоставлением на неё первой скидки, но уже скоро этот день настанет: студия Game Science официально сообщила о том, что в июне игра получит свою первую скидку.

По словам разработчиков, начиная с 20 июня и до 11 июля все цифровые издания игры получат скидку в размере 20% на всех платформах, поэтому тем, кто собирается приобрести игру, возможно стоит отложить свои планы на две недели.

Black Myth: Wukong доступна на PC и PS5, а 20 августа выйдет и на Xbox Series X/S.

15
8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
kotasha

Не слыханная щедрость в скобочках нет, при том что игре почти 1 год.

2
djava

Activision moments

Блоха В Сарафане

Блевотная игра. Лучше в Гульмана поиграйте, а не тратьте ресурс ssd, время и деньги на это недоразумение

1
666ANUBIS666

У каждого свой вкус, для тебя блевотная, а кому-то нравится

1
Vinden

Чёт маловато

Carissa7517

Лет через десять 50% будет

sa1958

Ну вот все и дождались.

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как можно играть в такую oklzgge // Мирослав Лукин