В июне Black Myth: Wukong получит свою первую скидку в размере 20%

Учитывая невероятный финансовый успех Black Myth: Wukong, почти год создатели игры не спешили с предоставлением на неё первой скидки, но уже скоро этот день настанет: студия Game Science официально сообщила о том, что в июне игра получит свою первую скидку.

По словам разработчиков, начиная с 20 июня и до 11 июля все цифровые издания игры получат скидку в размере 20% на всех платформах, поэтому тем, кто собирается приобрести игру, возможно стоит отложить свои планы на две недели.

Black Myth: Wukong доступна на PC и PS5, а 20 августа выйдет и на Xbox Series X/S.