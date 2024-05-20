В китайском экшене Black Myth: Wukong игроков ждут более 80 боссов, 160 уникальных врагов и несколько концовок

Уже этим летом на ПК и консолях выйдет крайне амбициозный ролевой экшен Black Myth: Wukong, который обещает объединить в себе лучшие элементы из серии Dark Souls и последних игр из франшизы God of War. С момента первого анонса проекта прошло уже четыре года, однако разработчики из китайской студии Game Science не спешат раскрывать все секреты своего масштабного проекта. Тем не менее, благодаря новым инсайдам, теперь у нас есть полное представление о контенте, который будет ждать игроков на релизе.
Автором утечки выступил пользователь с ником ignusthewise, который ранее отметился правдивыми утечками о скором старте предзаказов игры. Он решил частично поддержать авторов Black Myth: Wukong и поэтому не стал вдаваться в детали игрового процесса и сюжета игры. Игрокам предстоит самостоятельно открыть для себя мрачный мир, основанный на китайской мифологии. Тем не менее для тех, кто любит оценивать содержание игры заранее, Black Myth: Wukong будет достоин вашего внимания.
Согласно данным инсайдера, Black Myth: Wukong — это действительно масштабная RPG, хоть и без привычного для многих игр открытого мира. Несмотря на некоторую схожесть с серией Dark Souls, игра от Game Science не стремится быть хардкорной. Игра обещает быть немного проще, чем все известные Soulsborne проекты. Всего для прохождения будет доступно более 80 боссов, а на пути можно будет встретить около 160 разных типов противников. Для финала заявлено несколько концовок, которые будут определяться действиями игрока.
Black Myth: Wukong выйдет на ПК и консолях 20 августа, и в первый день запуска в игре будет доступен режим "Новая игра+".
Вот жду я эту игру, дюже хочется, чтобы у китайцев всё получилось, смущает однако
"Игра обещает быть немного проще, чем все известные Soulsborne проекты."
Имхо, не люблю простоту в таких играх, ну да, поживём увидим, игра выйдет и …..
©️ "Живи, сохраняя покой. Придет весна, и цветы распустятся сами."
Китайская пословица.
Китаезы красавчики уничтожте все эти убогие кампании в виде капком, юбисрвт еа и так далее рынок вы захватили остаётся игровая индустрия
это мы оценим )
вот бы это были прикольные боссы, без повторов.
Бабадзаки об этом не говори
Прям все больше и больше в нее поиграть хочется, терпеть не могу эти душные закликивания боссов по полчаса-часу. Лайтовые версии боев самое то.
Ролевая игра без открытого мира с ограниченными локациями. Получается кроме сюжета ничего особо и не будет; чистых проходняк с различными концовками. Что ж все лучше чем голимые песочницы. По любому ждем.
Грядет "убийца" Элден Ринга?
80 боссов, ахаха. Будут просто каждый в 5 вариантах разного цвета)
ну в оригинале - там вообще-то он со всей поднебесной драться должен - и все враги разные как бы.
Ты зачем elder ring описал
Классическая китайская дрочильня.