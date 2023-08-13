В новом коротком ролике Black Myth Wukong показали первый взгляд на меню ©

В ожидании мировой премьеры нового трейлера Black Myth Wukong на Opening Night Live, которая откроет Gamescom 2023, в сети просочился видеоролик, демонстрирующий первый взгляд на функции, доступные из меню.

Ролик который, но даёт представление о меню, предметах инвентаря и коллекционирования, полученных во время основной кампании, обладающие своим описанием. Судя по тому, что было показано, система настройки и улучшения Wukong кажется особенно хорошей, с пояснительными полями, которые отражают изменения, внесенные в параметры и статистику вашего героя в режиме реального времени. Все это, очевидно, с учетом используемого оружия, изученных навыков и бонусов.

Запуск Black Myth Wukong ожидается летом 2024 года: на данный момент ПК является единственной платформой, подтвержденной разработчиками.