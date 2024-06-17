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Black Myth: Wukong 20.08.2024
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези
7.6 272 оценки

В сети появилось ещё больше геймплея фэнтезийного экшена Black Myth: Wukong

Gutsz
Новости

Из-за неосмотрительности журналистов в сети раньше времени появилось превью ожидаемого ролевого экшена Black Myth: Wukong, вдохновлённого "Путешествием на Запад". Утечка стала неприятным событием для авторов игры, нарушив их первоначальные планы, однако в этом есть и положительные стороны. Из-за раннего слива превью, другим представителям СМИ намного раньше позволили поделиться собственными впечатлениями от проекта и, самое главное, свежими кадрами игрового процесса.

В новых публикациях журналисты отмечают, что от Black Myth: Wukong не стоит ожидать привычной Soulslike составляющей. В проекте есть некоторые сходства со знаменитой хардкорной серией, однако в игровом плане это совершенно другая игра. Здесь игроки не будут терять полученный опыт, и они могут в любой момент поставить игру на паузу.

Сложность игры всё ещё можно назвать высокой, однако у игроков в распоряжении будет достаточно мощный набор умений, который может стать ещё смертоноснее по ходу прокачки. Также герой может стать намного сильнее благодаря новой экипировке, которая здесь поделена на уровни редкости и влияет не только на параметры персонажа, но и на другие свойства.

Релиз Black Myth: Wukong должен состояться в конце этого лета. Игра будет доступна на ПК и консолях 20 августа 2024 года.

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8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
BioHoHoL

Выглядит конечно очень интригующе! Слишком интригующе, даже подозрительно

1
jax baron

бэта тестеры и инсайдеры поговариваю -что оптимизация дно всех дна-королей, говорят так пробили дно что киберпанк 2077 (и все игры что были с дной оптимезацией) были ангелами.

-2
PoiuQ

Босс обезьяна в зимней локе,пердит с пабливой,в лучших традициях миядзаки.

-3
-zotik-

Только это не миядзаки делает

2
Ellie Williams -zotik-

но ему явно понравится

0
Glodus Muspell

Это же соулс лайк? Тогда мимо проходим и отменяем предзаказы

-4
Rimasted

Ну да, с первых трейлеров было это понятно. Главный вопрос, хороший ли это соус-лайк или очередная пародия.

0
Constant1ne

Ты о себе во множественном числе? Какой то новый "игровой гендер"?

0