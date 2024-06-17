В сети появилось ещё больше геймплея фэнтезийного экшена Black Myth: Wukong

Из-за неосмотрительности журналистов в сети раньше времени появилось превью ожидаемого ролевого экшена Black Myth: Wukong, вдохновлённого "Путешествием на Запад". Утечка стала неприятным событием для авторов игры, нарушив их первоначальные планы, однако в этом есть и положительные стороны. Из-за раннего слива превью, другим представителям СМИ намного раньше позволили поделиться собственными впечатлениями от проекта и, самое главное, свежими кадрами игрового процесса.
В новых публикациях журналисты отмечают, что от Black Myth: Wukong не стоит ожидать привычной Soulslike составляющей. В проекте есть некоторые сходства со знаменитой хардкорной серией, однако в игровом плане это совершенно другая игра. Здесь игроки не будут терять полученный опыт, и они могут в любой момент поставить игру на паузу.
Сложность игры всё ещё можно назвать высокой, однако у игроков в распоряжении будет достаточно мощный набор умений, который может стать ещё смертоноснее по ходу прокачки. Также герой может стать намного сильнее благодаря новой экипировке, которая здесь поделена на уровни редкости и влияет не только на параметры персонажа, но и на другие свойства.
Релиз Black Myth: Wukong должен состояться в конце этого лета. Игра будет доступна на ПК и консолях 20 августа 2024 года.
Выглядит конечно очень интригующе! Слишком интригующе, даже подозрительно
бэта тестеры и инсайдеры поговариваю -что оптимизация дно всех дна-королей, говорят так пробили дно что киберпанк 2077 (и все игры что были с дной оптимезацией) были ангелами.
Босс обезьяна в зимней локе,пердит с пабливой,в лучших традициях миядзаки.
Только это не миядзаки делает
но ему явно понравится
Это же соулс лайк? Тогда мимо проходим и отменяем предзаказы
Ну да, с первых трейлеров было это понятно. Главный вопрос, хороший ли это соус-лайк или очередная пародия.
Ты о себе во множественном числе? Какой то новый "игровой гендер"?