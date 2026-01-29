voices38 намекнул, что скоро может взяться за взлом Black Myth: Wukong

Появились хорошие новости для тех пиратов, кто столкнулся с трудностями запуска взлома Denuvo в Black Myth: Wukong с помощью гипервизора от 0xZe0n.
voices38 намекнул, что в скором времени может взяться за традиционный взлом игры, который не потребует выполнения сложных действий. Об этом он сообщил в общении с одним из пользователей, который предположил, что ждать нормального взлома Black Myth: Wukong в ближайшее время не стоит:
Вы вряд ли в скором времени получите нормальный, олдскульный кряк. Даже если Voices это сделает, разработка инструментов, необходимых для взлома конкретной версии Denuvo для Wukong, займет много времени.
На что voices38 ответил:
Я бы не был больше так уверен в этом.
Ранее voices38 уже говорил о том, что работает над инструментами для взлома Denuvo 2024-2026 годов, а сегодня он взломал защиту Denuvo в Sonic Frontiers и объявил, что следующие взломы будут с более сложными и свежими версиями Denuvo. Таким образом есть вероятность, что Black Myth: Wukong станет одной из следующих целей voices38.
Black Myth: Wukong является на данный момент самой популярной не взломанной игрой с Denuvo - по оценкам аналитиков, общие продажи игры превышают 30 миллионов копий.
Сейчас бы взламывать всякий соулс шлак про китайского бабизяна.
сейчас бы читать всякий токсичный шлак под постом с хорошей новостью
Пусть ломает,ждемс)
посмотрел ща на фанпее сутки 5р аренда , за это время скачать и в автономный перевестись, сделать батник и играй хоть год
Ты так ненавидишь нищих но покупаешь эти активахи. И нет более честного признания себя в нищите, чем покупка активах за 100 рублей. Это сродни рытью в мусорнике возле супермаркета, куда выбрасывают еду, которая уже почти вышла из срока годности...
Многие игроки хотят иметь игру у себя в коллекции, отвязанную от магазина и серверов Denuvo. Взять активацию игры за три копейки может любой дурак.